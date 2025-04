Rebaja al precio de energía que anunció el gobierno debió aplicarse en 2023: Kevin Rodríguez

Tegucigalpa – El experto en temas de energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kevin Rodríguez, señaló hoy que Rebaja al precio de energía que anunció el gobierno debió aplicarse en 2023.

La Comisión Reguladora de Energía de Eléctrica (CREE) anunció esta semana que a partir del martes 01 de abril, cuando entró en vigor el nuevo pliego tarifario de energía eléctrica, se aplicará una rebaja equivalente al 9 % con respecto a lo que el abonado paga en el trimestre actual.

La nueva tarifa estará vigente durante los meses del segundo trimestre del año, es decir abril, mayo y junio.

Sin embargo, esta rebaja debió aplicarse desde abril de 2023, según el experto energético.

“En aquel entonces la población hubiese recibido una rebaja de 150 lempiras si pagaba tres mil, pero no sucedió”.

Explicó que probablemente ahora a causa de los costos de producción el consumidor final no sienta ninguna rebaja.

“De manera específica la gente se pregunta, me va a bajar o no, en resumen, probablemente no, sino que va a subir por varios aspectos, primeramente porque la tarifa ha estado congelada», zanjó. (RO)