Rasel Tomé responde a acusaciones de participación en tomas de tierra

Tegucigalpa- El diputado Rasel Tomé respondió a las recientes acusaciones de que está involucrado en las tomas de tierra, luego de que el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, mencionara que existen personas detrás de estos movimientos.

La respuesta del congresista se da en su cuenta X, luego que el político Marvin Ponce señaló directamente a Tomé en relación con estas acusaciones.

Tomé, en su declaración, expresó: «No es un secreto lo que Marvin Ponce dijo. Realmente, yo soy un político que defiende los derechos de las grandes mayorías de este país, que están sumergidas en extrema pobreza y representan casi el 60% de la población. Por lo tanto, no me molesta que diga eso, ya que siempre voy a seguir defendiendo a las grandes mayorías de este país, a los más débiles y a aquellas personas vulnerables que nadie se atreve a defender.»

El diputado subrayó la necesidad de una reforma agraria, calificándola como una cuestión de seguridad nacional. Hay muchos campesinos y agricultores que realmente están en desventaja, pues se enfrentan a grandes terratenientes.

“Creo que esa situación debería cambiar. Y si por luchar y plantear que tenemos que discutir y tomar decisiones sobre estos problemas estructurales, salen a decir que yo soy quien está incitando esto, quiero decirles a los oligarcas de Azunosa y a su campaña de ataque mediático que no pasa nada. No me voy a esconder, tengo la plena convicción de que el país le pertenece al pueblo.»

Tomé argumentó que el desarrollo del país pasa por enriquecer primero al pueblo, tomando medidas en los problemas estructurales que han afectado a Honduras por décadas.

La falta de acceso a la tierra ha provocado migración y pobreza, ya que en Honduras no hay un sistema agrario competitivo para producir alimentos y garantizar soberanía alimentaria. “En ese sentido, seguiré insistiendo en romper con esos muros de exclusión que han empobrecido a mi amado pueblo”, anotó Tomé.

Concluyó su declaración reafirmando su compromiso: «Solo tengo una única misión en la tierra y es romper los muros de exclusión que las mafias de poder y la oligarquía han creado para que las inmensas mayorías vivan sumergidas en la pobreza. No voy a parar hasta lograrlo.»

Finalmente, Tomé hizo un llamado a asistir a la reunión convocada por el Consejo Agrario y el ministro Francisco Funes, buscando una solución a los problemas agrarios del país. LB