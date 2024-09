Rasel Tomé anunciará después de Semana Santa su precandidatura presidencial

Tegucigalpa – Siguen los anuncios de precandidaturas presidenciales. Este lunes el diputado Rasel Tomé, dio a conocer que después de la Semana Santa, en una conferencia de prensa anunciará su precandidatura a la presidencia de la República por el movimiento ‘Morena’ del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Tomé mencionó que, además de él, son tres compañeros los que ya han anunciado su candidatura y por ello ya se conocen nombres como los de Rixi Moncada, Jorge Calix y Nelson Ávila.

«Ya he recibido el informe de la Comisión Política exploratoria y les he solicitado que, después de esta Semana Santa, hagamos el anuncio oficial. No hay miedo; nos hemos estado preparando para este momento y vamos a informar con transparencia», declaró el diputado.

El político destacó la importancia del proceso político y aseguró que cada departamento se está organizando para presentar las listas de candidatos a alcaldes y diputados. En este sentido, se les pide que presenten sus precandidaturas, entendiendo que este es un proceso que se va construyendo y organizando, y que al final será el pueblo quien determine en las urnas, indicó.

Con este anuncio, el panorama político de cara a las próximas elecciones presidenciales se ve aún más dinámico, con varios actores emergiendo como potenciales candidatos en los distintos partidos tradicionales y otros emergentes. LB