Ramiro Muñoz se desmarca de la línea oficial sobre la cárcel en El Mocorón y llama a respetar el Convenio 169 de la OIT

Tegucigalpa-El presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, coronel Ramiro Muñoz, hizo un llamado a socializar el proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en la comunidad de El Mocorón, ubicada en La Mosquitia, departamento de Gracias a Dios.

-En cuanto a su ascenso Muñoz dijo que solo los criminales o quienes les quieren servir podria oponerse a su ascenso y si alguien hace caso a voces criminales seria el acabose del país.

Durante una declaración pública, a la prensa Muñoz enfatizó la importancia de cumplir con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta previa e informada con las comunidades indígenas afectadas por proyectos.

“Hay que socializar este proyecto tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT. De repente se ha hecho de otra manera, pero hay que cumplir con lo que manda ese tratado internacional. Si se habla con las comunidades y se respeta el procedimiento, no debería haber problemas”, expresó Muñoz, marcando distancia de posibles líneas oficiales.

El proyecto de la cárcel en El Mocorón ha generado controversia debido a su ubicación en una región habitada por comunidades indígenas, quienes han señalado falta de consulta previa. Organizaciones defensoras de derechos indígenas han instalado al gobierno a garantizar que se cumpla con los procedimientos establecidos en el Convenio 169 de la OIT

Sobre su ascenso

El coronel también fue consultado sobre su ascenso que indica que está en una lista de militares para ascender a general de brigada, y que quizá alguien se oponga a ese ascenso.

El alto mando de la Policía Militar contestó que “derrepente los criminales y los que quieren servir a los criminales, porque si no cuál es el problema lo único que hemos hecho en todos estos procesos es luchar contra el narcotráfico la Policía Militar como nunca antes ha trabajado desde el año pasado destruyendo plantaciones de cocaína y de marihuana en todo el país, y ha seguido este año junto con toda la institución entonces espero que alguien no le vaya a molestar eso”

En ese sentido, Muñoz advirtió sobre el impacto negativo de ceder a presiones del crimen organizado en el país. “Espero que no haya alguien que les haga caso a las organizaciones criminales, sinceramente si hay alguien que le va a poner atención a una organización criminal, eso sería el acabose en el país nosotros no hemos recibido eso no tenemos esa información”.

Seguidamente, dijo que él no ha pedido ningún ascenso, pero sí sus superiores lo consideran por valorar su trabajo será bienvenido.

En cuanto al tema de la cárcel en la Mosquitia concluyó reafirmando su postura sobre la necesidad de diálogo y cumplimiento de estándares internacionales para evitar conflictos con las comunidades afectadas.LB