Quintín Soriano depone sus aspiraciones dice que su candidato es Eduardo Maldonado

Tegucigalpa – El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano confirmó este sábado que depone sus aspiraciones presidenciales para apoyar la precandidatura de Eduardo Maldonado en el Partido Liberal.

Este sábado hubo una reunión de alcaldes liberales en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, donde prácticamente se acordó apoyar a Maldonado como próximo precandidato a la presidencia de la República.

Soriano dijo que la plataforma de ediles llevará a la presidencia a una persona confiable, que genera unidad, que es solidario, es genuino, de pueblo y con un liberalismo incuestionable.

“Hoy hemos tomado una decisión, quiero que se me respete mi decisión, no pierdan el tiempo en cuestionarme, he tomado la decisión de deponer mi candidatura a la presidencia y quiero decirle a los alcaldes que esta decisión ya la tomé, no estoy diciendo que ustedes la han tomado, yo la tomé”, discursó.

Hizo un llamado a todos los dirigentes: “A partir de este momento, ‘Hablar Con Honduras’, que ya tenemos candidato, el que quiere entender que entienda”.

El eslogan ‘Hablar Con Honduras’ llevaban remarcadas las letras HCH, el canal de televisión propiedad de Eduardo Maldonado. JS