¿Quiénes son los dueños de las millones de plantas de coca que se destruyen?, se pregunta jefe de la PMOP

Tegucigalpa – “De quienes son las millones de plantas de coca que se destruyen en las áreas protegidas” de Honduras, se preguntó el comandante de la Policía Militar del orden Público (PMOP), coronel Ramiro Muñoz, indicando que las mismas han destruido las referidas reservas naturales de Honduras.

El jefe militar indicó que se ven sembradíos de plantas de coca por todos lados, aunque planteó dónde se encontraban los productores, en referencia a que cuando se destruyen los cultivos no se detiene a ninguna persona.

El coronel Muñoz intervino en el programa Frente a Frente de Televicentro y que modera Renato Álvarez.

No, en lo absoluto, que esas bandas están formadas por ex militares y ex policías.



Son los vendedores de droga del norte.



Ramiro Muñoz, Comandante PMOP y presidente Junta Interventora Instituto Nacional Penitenciario

El jefe castrense afirmó que “Honduras no puede ser un centro de producción de drogas, eso (las plantaciones) hay que eliminarlas de la faz de las tierras hondureñas”.

Indicó que para su tarea ha tenido el apoyo de las autoridades del gobierno, indicando que “jamás me han negado un helicóptero o un recurso para ir a las plantaciones” de drogas, señalando el coronel Muñoz que no ha tenido una sola limitación para su trabajo.

“Ella (en referencia a la presidenta Xiomara Castro) nos ha dado todas las herramientas” para que hagamos el trabajo de combate a las drogas, señaló el comandante de la PMOP.

Detalló que el año pasado y en lo que va del actual se han descubierto las mayores plantaciones y laboratorios de procesamiento de drogas y hoja de coca en Honduras y señaló que esos cultivos no son de dos años, llevan varios años estando aquí.

Indicó el coronel Muñoz que en todos los departamentos productores de droga se han destruido las plantaciones.

Los datos oficiales dan cuenta que en 2017 en Honduras se registró el hallazgo de 12 mil plantas de coca, 112 mil en 2018, 40 mil en 2019, 424 mil 900 en 2020 (año pandemia), 531 mil 836 en 2021, 6 millones 550 mil en 2022 y casi 7 millones en 2023. Se prevé que este 2024 se imponga una cifra récord de hallazgos de estos cultivos, ya que los recuentos oficiales suman más de 6 millones de arbustos.

No hay que tener miedo a narcos

El jefe de la PMOP llamó a las instituciones a combatir a los delincuentes y no tener miedo de los mismos, señalando que no puede ser que solo a los policías y los militares se les acusa de no ser fuertes o estar coludidos con los criminales.

El coronel Muñoz se preguntó qué pasa con el fiscal que no acusa, el juez que no procesa o él que llamó para que dejaran libres a los acusados, insistiendo que todas las instituciones deben luchar contra la criminalidad y no hay que tener miedo. Pero llamó también a defender y proteger la institucionalidad de un país.

Hay lucha de bandas

El jefe de la PMOP defendió la posición del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, en cuanto a que las desapariciones de 12 personas en Baracoa, Cortés y 14 en el crique de Las Marías, en Tela, Atlántida es a causa de lucha de cárteles de la droga.

“Eso es así”, señaló el jefe militar sobre la disputa de los grupos criminales y la desaparición de personas, dejando con ello sin valor lo señalado por el abogado Carlos Chajtur que indicaron que es un solo grupo criminal, el cual está conformado por expolicías y exmilitares.

El coronel Muñoz indicó que no se puede descartar que algún exmiembro de las instituciones de seguridad del país pueda integrarse a dichos grupos criminales.

Me gustaría que dijeran cuál narco me mandó a dar declaraciones, que lo mencione con nombre y apellido.



Carlos Chajtur, abogado penalista.

No soy abogado de narcos

De su lado el abogado Chajtur, que intervino en el programa, rechazó las descalificaciones que le hacen el ministro de Seguridad Sánchez y el coronel Muñoz en cuanto a que sus clientes han sido y son narcotraficantes.

“Yo no soy abogado del narcotráfico”, afirmó el abogado Chajtur, indicando que las personas acusadas o detenidas en Honduras y que son sus clientes fueron acusados por diversos delitos, como armas, pero nunca por tráfico de drogas.

Reiteró su acusación que las bandas criminales están integradas por ex miembros de las fuerzas del orden.

Indicó que en los tribunales de Nueva York se declararon culpables de narcotráfico Juan Carlos Bonilla, que fue jefe de la Policía Nacional, así como otros exoficiales de dicha institución. (PD)