“Queremos obras de calidad”, dice edil de Alianza sobre vado sumergible que colapsó y que recién inauguró el gobierno

Tegucigalpa – El alcalde de Alianza, Valle, Faustino Manzanares lanzó un S.O.S. por las inundaciones que abaten la Costa de Los Amates, al tiempo que pidió obras de calidad luego que recientemente el gobierno inaugurara un vado sumergible que colapsó con las primeras lluvias.

– El vado sumergible que recientemente inauguró la presidenta Xiomara Castro, está tres o cuatro metros que no se puede visualizar, reprochó.

Cuestionó que la reciente obra inaugurada por el gobierno con las primeras lluvias ya colapsó. “Volvemos a vivir lo que hemos vivido todos los años y queremos obras de calidad. Un estudio de la cooperación suiza sugería varias obras al mismo tiempo porque si se realizaba una y no se hacían las otras, íbamos a tener las consecuencias que hemos vivido”, reforzó.

Sobre el vado sumergible que recién inauguró la presidenta Xiomara Castro, refirió: “Sabíamos que esto iba a suceder porque cuando vienen los ingenieros hacen las obras a su criterio y no escuchan a la población. Yo hice mis recomendaciones y no me escucharon, creo que el sectarismo político nos está dañando y afecta a todos”.

Manzanares citó que la Costa de los Amates es la zona más productiva del municipio de Alianza en el departamento de Valle, por lo que es importante que se proteja este lugar con obras de calidad.

El vado sumergible inaugurado el pasado 20 de abril a un costo de 21 millones de lempiras.

“La historia se vuelve a repetir, incomunicado la costa de los amates, inundada la comunidad de El Cubulero en la parte baja y los pronósticos de Copeco es que va a seguir lloviendo y el río ya rebasó su caudal natural y eso nos está provocando las situaciones de emergencia en nuestro municipio”, expresó el edil.

Dijo que aunque Copeco decreto Alerta Amarilla, debido a la situación crítica que atraviesan deberían estar en Alerta Roja.

Hizo un llamado de alerta porque al menos 36 viviendas están inundadas y las personas que ahí habitan se van a las partes altas donde vecinos a la espera que baje el caudal.

“Estas personas suben sus cosas en el techo y las amarran, eso es lo que hemos estado viviendo”, lamentó el jefe edilicio. JS