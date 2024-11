“¿Qué va a celebrar Libre el 27 de enero, dos años de promesas incumplidas?”: BOC

Tegucigalpa – “¿Qué va a celebrar Libertad y Refundación el 27 de enero? Dos años de promesas incumplidas”, cuestionó este lunes el abogado Fernando González, miembro del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), quien además señala que debido a las fisuras dentro del oficialismo, la movilización será poca y por eso buscan un lugar cerrado para la actividad.

El profesional del derecho señaló que tradicionalmente las movilizaciones se hacen en las calles y los mitin políticos en la concha acústica del Parque Central, sin embargo, “ellos saben que no van a llenar esa peña acústica, por eso se van al Polideportivo (de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH) porque 2 mil 500 o 3 mil personas se verá como una colmena, llena de abejas”.

A criterio de González hay fisuras dentro de Libre que hace saber que será una marcha pobre y sería penoso que estando en el oficialismo, se pondría en manifiesto que hay quebrantamiento dentro de la institución política.

Asimismo, señaló que la UNAH no debería prestarse a la realización de un mitin político y objetó que el rector del Alma Mater, Odir Fernández no tiene ni un mes de haber recibido el cargo y aunque aseguraba que su elección no se dio por política, esta actividad demuestra lo contrario.

“Sino llega por política por qué está facilitando este Polideportivo para celebrar mitin meramente político”, dijo al enfatizar que la autonomía se debe respetar.

Otro de los cuestionamientos del abogado, es el motivo de la celebración del oficialismo e ironizó si se celebrarán las promesas incumplidas como la no eliminación de los peajes, que el Centro Cívico Gubernamental no fue convertido en un hospital, la venta del avión presidencial y de las camionetas blindadas que nunca se dio o que las ZEDEs no han sido derogaron, entre otros. VC