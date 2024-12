Qué pasó que no nos cumplieron con la CICIH, cuestiona abogado

Tegucigalpa – Para el abogado Saúl Bueso es preocupante que termine el año y la promesa de la presidenta Xiomara Castro de instalar la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) sigue sin cumplirse.

“Si es preocupante que termine el año y suena como melancolía eso de qué pasó que no nos cumplieron con la CICIH”, dijo al agregar “no han cumplido con un montón de cosas”.

Bueso señaló que no se cumplió con atacar la corrupción, con hacer más transparente el gobierno, “el gobierno sigue siendo opaco, igual que el que se criticó en el pasado”.

El profesional del derecho indicó que el hecho de que el gobierno siga en diálogo con las Naciones Unidas le hace pensar que ese organismo está siendo muy benevolente con Honduras. “Sigue escuchándonos, a pesar de que sabe que estamos hablando mentiras o cuestiones sin fundamentos”, dijo.

Bueso cuestionó además, “de qué sirve seguir ampliando memorandos si no se hace lo que ellos quieren y repito, no son exigencias de la ONU, son requisitos para que se instale la CICIH, porque la CICIH no quiere instalarse en el país sin tener las herramientas necesarias para combatir a la corrupción y combatir a la corrupción y combatir a los corruptos”. VC