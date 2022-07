“Que no sean irresponsables”, dice titular de Salud a médicos que reclaman siete meses de salario

Tegucigalpa – “Que no sean irresponsables”, pidió el titular de Salud, Manuel Matheu al personal médico que exige siete meses atrasados de salario.

Según el funcionario, hay una comisión donde se reúnen todas las semanas en el despacho de la Presidencia, por lo que no hay necesidad de ir a asambleas informativas, sostuvo.

Agregó que “plantearon una asamblea el fin de semana cuando ya tenían programada una cita para el 26 de julio, ellos están llamando la atención, actuando de forma irresponsable y están acostumbrados a no hacer las cosas bien, yo digo las cosas de frente, son irresponsables”.

Indicó que los hospitales están operando normal, solo es un pequeño grupo que no se les ha pagado porque no eran empleados de la secretaría y el Colegio Médico exige la contratación, pero la secretaría no tiene la capacidad de contratar a 16 mil personas, argumentó.

“Sus intereses personales han de tener, porque hay unos que se les pagaba con fondos BID, pero hay un proceso largo para identificar a estas personas que deben entregar sus documentos y no estar haciendo relajos”, sostuvo.

A su juicio, se deben de revisar todas las prebendas que tienen los médicos porque la institución no cuenta con presupuesto para aumento de salarios.

En cuanto a los medicamentos, dijo que la próxima semana se estarían firmando los contratos para la compra de los medicamentos.

Indicó que se priorizo en 173 productos que son vitales para la atención de la población, el próximo año se tendrán que comprar más de 500 productos para abastecer en su totalidad a los centros de salud.

“El habernos salido del mecanismo de compra que se hacía antes retrasó los procesos, pero ya estamos al día”, arguyó.

Dijo que en la adquisición de los medicamentos se han gastado unos 700 mil lempiras, pero que el próximo año se triplificará dicha cantidad.

