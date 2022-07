“Que mejores tu salud mental”, dice Scherly Arriaga a Beatriz Valle y ella le responde: “mandadera y cachureca”

Tegucigalpa – Beatriz Valle y Scherly Arriaga, ambas diputadas de Libertad y Refundación (Libre), protagonizaron este viernes un cruce de mensajes en redes sociales (Twitter), donde terminaron ofendiéndose de una manera poco usual en dos parlamentarias de un mismo partido.

“Muy importante esta propuesta de campaña. Aquí la diputada Scherly Arriaga promueve reformar la Ley orgánica. No hemos vuelto a escuchar nada sobre ese tema”, escribió Valle sobre un foro televisados en el que participó su homóloga.

En ese entonces, Arriaga, participó con sus colegas Rasel Tomé y Jorge Cálix, donde expresa que no debe haber más leyes antidemocráticas, que ente ello era necesario y urgente reformar la Ley Orgánica del Congreso Nacional e hizo esa promesa ante el pueblo hondureño.

“Que tengas un bonito día Beatriz Valle, yo espero que pronto mejores tu salud mental y física, se te recuerda bonita”, escribió en respuesta Arriaga, quien es diputada por el departamento de Cortés por Libertad y Refundación.

La respuesta a ese mensaje no se hizo esperar, Valle respondió: “esta diputada Scgerly en lugar de responder por qué no cumple lo que promete en ese video, me dice que tengo problemas mentales como cualquier cachureca misógina sin argumentos. Cumplí, sinvergüenza ¿Y la PAE?”.

Valle, legisladora por Francisco Morazán continuó “tu propuesta se quedó en eso… y no has vuelto a mencionar el tema. Hay que reformar esa Ley Orgánica que vos y yo sabemos es ilegal”.

Y agregó “no deberías hablar de salud mental, es un tema muy serio para quienes padecen de enfermedades mentales. Si vos insinúas que mi mente anda mal, yo te acuso porque ahora violas las leyes y no cumplís lo que prometiste como cualquier cachureca, mandadera, no mandataria”.

Finalmente “más vale que –Scherly Arriaga- es la Presidenta de la Comisión de Género que ni la PAE ha promovido. Machista”, concluyó. JP