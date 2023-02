Putellas gana su segundo The Best consecutivo

París – La española Alexa Putellas logró este lunes su segundo trofeo The Best consecutivo, cinco meses después de haber ganado su segundo Balón de Oro.

La jugadora del Barcelona, con el que ganó la liga y la Copa en España y fue finalista de la Liga de Campeones, se convierte en la primera jugadora que repite este galardón.

Putellas, de 29 años, se perdió por lesión la Eurocopa, pero acabó como máxima goleadora de la Liga de Campeones, con once dianas, y firmó, en total, 34 tantos.

«Soy el ejemplo de que cuando tienes un sueño y lo persigues, lo puedes conseguir. Si lo sueñas muy fuerte y lo trabajas», aseguró la jugadora del Barcelona, que se impuso a la inglesa Beth Mead, ganadora de la Eurocopa, y la estadounidense Alex Morgan.

«Quiero agradecer a mi familia, no han podido venir, están en casa, a mis compañeras, el cuerpo técnico, el club, presidente, a todos los que estáis aquí y toda la gente que trabaja en el club», agregó.

También se acordó de «las personas que han estado todos los días, no solo ahora, toda la vida». «Gracias a ellas estoy aquí, soy un pedacito de toda la gente que me he cruzado», añadió.

Putellas rompió la fiesta inglesa, que vio cómo tras la seleccionadora y la portera no se coronaba Beth Mead, de 27 años, pese a que fue bota de oro y mejor jugadora del torneo.

La estadounidense Alex Morgan, de 33 años, fue segunda en The Best el año pasado y este ha sido máxima goleadora de la liga estadounidense con 15 tantos en 17 partidos, y máxima goleadora y mejor jugadora de la Copa Concacaf, que ganó su selección. EFE