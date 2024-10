Puigdemont será candidato a las elecciones catalanas de mayo y dejará la Eurocámara

Elna (Francia) – El expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia española y residente en Bélgica desde 2017, anunció este jueves que se presentará como cabeza de lista por su partido, el independentista Junts, a las elecciones regionales de Cataluña del próximo 12 de mayo.

Puigdemont, que huyó de España en 2017 tras la fracasada declaración unilateral de independencia de Cataluña, anunció su candidatura desde la localidad francesa de Elna, a escasos kilómetros de la frontera española, acompañado por los principales dirigentes de su partido.

El líder independentista anunció que se presenta «a la restitución de la presidencia» del Gobierno catalán (Generalitat) y para «culminar el proceso de independencia que se inició en 2017», cuando él era el presidente del Ejecutivo de Cataluña.

Tras fracasar la declaración unilateral de independencia, Puigdemont huyó de España y el Gobierno español aplicó un artículo de la Constitución española por la que el ejecutivo catalán fue destituido y posteriormente se convocaron nuevas elecciones.

«No soy conformista, no me gusta resignarme, no busco qué es lo más cómodo y lo menos arriesgado a nivel personal. Y yo no podría explicar, ni tan solo a mí mismo que, después de pasar seis años y medio defendiendo la presidencia en el exilio, ahora que se abre una oportunidad para hacer posible la restitución de aquella presidencia injustamente, ilícitamente e ilegalmente destituida con el 155, yo rehuyese esta responsabilidad por razones de comodidad personal», afirmó Puigdemont, aclamado por el millar de asistentes entre gritos de «president» y de «independencia».

Puigdemont, que en la actualidad es diputado en el Parlamento Europeo, renuncia a renovar su escaño en la eurocámara para aspirar a la presidencia catalana.

Su vuelta a la política en España se da en un momento en el que él, como otras personas implicadas en el proceso independentista, están pendientes de la amnistía que el Congreso español aprobó este mes, pero que todavía no ha entrado en vigor a la espera de concluir en apenas dos meses todos los trámites parlamentarios.

La amnistía fue una condición de Junts y de ERC para apoyar la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ya que su partido no tiene mayoría en el Congreso.

«Hemos conseguido la ley de amnistía», dijo Puigdemont en su discurso.

El lugar elegido para este anuncio no es casual: Elna, territorio del sur de Francia, tiene lazos históricos y lingüísticos con Cataluña y es un emplazamiento simbólico para el independentismo, ya que esa zona fue clave para almacenar urnas para el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, prohibido por el Gobierno español.

Las elecciones del 12 de mayo son fruto de un adelanto electoral aprobado por el actual ejecutivo, presidido por el también partido independentista ERC, que se encuebtra en minoría parlamentaria después de haber perdido el apoyo de Junts.

Puigdemont ofreció hoy a ERC compartir una lista unitaria.

En el actual parlamento catalán el partido de Puigdemont es la tercera fuerza política, tras los socialistas y ERC. EFE