Propuesta para reformar Ley del RNP a solicitudes LGTBI “es un distractor”, dice jefe de la bancada nacionalista

Tegucigalpa – Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, manifestó este miércoles que las propuestas para reformar la Ley del Registro Nacional de las Personas (RNP) para permitir el cambio de nombre a miembros de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexo (LGBTI), no es más que una acción para distraer a los hondureños.

Inicialmente recordó que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que establece es que se busque el mecanismo y un procedimiento para adecuar el referido tema “entonces eso no es una orden y no pide que se hagan reformas constitucionales, ya que para el matrimonio igualitario y aborto se requieren 96 votos y no los tienen”.

Prosiguió que “la Constitución de la República reconoce lo que es hombre y mujer, para ese tema no solo se requiere una reforma a la Ley del RNP, sino una reforma constitucional, este tema salió esta semana, porque hábilmente el gobierno lo utiliza respecto al matrimonio igualitario, solo buscan distraer de los temas prioritarios que afectan a Honduras”.

La anterior administración del Congreso Nacional, ya se debatieron temas como el matrimonio igualitario y el aborto, se descartó cualquier acción que atente contra la vida, incluso uno de los diputados que apoyó esos proyectos, es el actual presidente del Poder Legislativo, Luis Rolando Redondo, no podemos negar que estamos preocupados todos los partidos políticos.

Zambrano finalizó diciendo que “con todo el respeto que merecen estos grupos, no tenemos nada contra ellos, pero ya para llevar reformas de esta naturaleza, el Partido Nacional no los va acompañar porque hemos sido categóricos en el pasado y tenemos que ir manteniendo nuestras posturas y en lo que hemos creído como institución”. JP