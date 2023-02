Productores de café rechazan nueva retención obligatoria del 7% que se pretende desde CN

Tegucigalpa – El presidente de la Unión Nacional de Exportadores de Café de Honduras (Unecafeh), Emilio Medina, rechazó el cobro que se les pretende hacer con la aprobación de la Ley de Reactivación Financiera y de la Producción del Sector Agropecuario y Forestal de Honduras.

– Quieren darle el tiro de gracia a los caficultores, criticó Medina.

De acuerdo a lo expresado por Medina, se quiere aprobar una nueva retención obligatoria del 7 % por quintal de café oro adquirido a los productores por parte de los exportadores.

“Estamos sorprendidos y bien preocupados a nivel de Unecafeh y el sector productor, varios productores me han llamado y me dicen qué es esto, si yo tengo más información al respecto, a lo que les respondo que no. Esto es producto de las mesas negras que se siguen haciendo en el país y definitivamente esto es inaceptable, otro golpe a la agricultura en general y específicamente a la caficultura hondureña”, expresó.

Continuó que “de hecho ya nos vienen reteniendo para mantener la institucionalidad cafetalera 735 millones de dólares, ya no podemos más y ahorita pretenden meter otros 600 millones con este decreto, definitivamente es inaudito”.

Medina dijo estar sorprendido porque este nuevo tributo se pretende hacer a la caficultura y no a otros rubros como la caña de azúcar, palma africana, arroz, al tiempo que recriminó que el propio Consejo Hondureño de la Empresa (Cohep) se ha pronunciado al respecto.

Dijo que defenderán al rubro de la caficultura para que no se imponga esta nueva carga porque se trata de un abuso. “Lo puedo decir con propiedad, esto no viene del Ejecutivo, esto viene de escritorios, nació en Prograno, nació en manos de un presidente de una gremial que ha manifestado ser defensor de los productores de café y ahorita no sé cómo es que se ha cambiado de bando pretendiendo clavar un cuchillo en la espalda a los productores”.

Mencionó que la exportación de café ha venido bajando con el transcurso de los años por los desincentivos a los productores del aromático, pese a que sigue siendo el principal producto de exportación en el país.

El titular de Unecafeh lamentó que el Consejo Nacional del Café no ha programado reuniones para discutir esta problemática, entre otras que aquejan el rubro.

Imploró que este tipo de actuaciones solo genera que más productores de café abandonen sus fincas y decidan dedicarse a otro tipo de siembras, y en el peor de los casos muchos mejor migran del país.

“Este es el rubro que más equitativamente distribuye la riqueza, no es posible que nos pretendan hacer esta nueva retención, ya sea por parte del Poder Ejecutivo, entes gremiales y algunos diputados de la República”, concluyó.

La situación para el sector café se agudiza ya que solo en los primeros cuatro meses de la presente cosecha 2022-2023 los ingresos por exportaciones bajaron un 27 % en relación al mismo período del ciclo cafetalero pasado, informó hace unos días el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

Asimismo, se dio a conocer que el volumen de las exportaciones de café entre octubre y enero también disminuyeron en un 19 %, debido a que en el ciclo pasado se exportaron 1.35 millones de quintales (sacos de 46 kilos), mientras que, en la actual, solo se exportaron 1.10 millones de quintales. JS