Productores de café denuncian robo del grano en Olancho

Tegucigalpa– Productores de café de los municipios de Catacamas y Santa María del Real, Olancho, denunciaron que la mano criminal les está robando los granos que con tanto esfuerzo han cosechado.

El productor Manuel Romero, afirmó que están preocupados ante la ola de robos.

“Nosotros realmente estamos preocupados porque se ha desatado una ola de robos en las fincas y hemos sido perjudicados, primero me robaron el café, me abrieron la casa, me sacaron las cosas que con tanto sacrificio hemos acumulado y solo llegan a levantarlo”, recriminó.

Señaló que ante la falta de mano de obra, sobran los delincuentes que ingresan a sus fincas para arrebatarles ilícitamente el grano.

De igual forma, Romero añadió que “no basta con los problemas que tenemos en las carreteras si no que para colmo de males se nos agrava con estos hechos de robo. Parece que también se van a cortar las plantas durante la noche, hemos puesto denuncias, esperamos que las autoridades actúen en beneficio de nosotros los productores”, indicó.

Apuntó que esperan que las autoridades investiguen y tomen las medidas necesarias ante las denuncias interpuestas. IR