Presupuesto-2024 no es como se quisiera porque hay necesidad de aprobar Ley Tributaría, dice ministra de Finanzas

Tegucigalpa – Se aproxima la discusión y aprobación del Presupuesto General de la República para el año fiscal 2024 y según la ministra de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, “el Presupuesto está destinado a todas las necesidades que la presidenta (Xiomara Castro) ha señalado».

“Reitero, ratificó nuestros presupuestos, son presupuestos de la transparencia, contra los secretos, son presupuestos de la honestidad que es necesario construir en el país; creo que la proyección de nuestro Presupuesto al tercer año, el tercer presupuesto es una proyección más que clara hemos triplicado la inversión productiva y la inversión social”.

La titular de Finanzas, aseguró que se han atendido sectores que han estado postergados como la salud y la educación.

Sin embargo, externó que la atención no ha sido “como quisiéramos porque el Presupuesto está caracterizado justamente por lo que la presidenta denunciaba (…), que es la necesidad de aprobación de la Ley de Justicia Tributaria para que todos paguemos en igualdad de condiciones”.

La aprobación de dicha ley también permitiría mejor recaudación de impuestos y poder disminuir los niveles de extensiones y exoneraciones y los niveles de deuda que ha tenido la economía y los Presupuestos postrados, recalcó.

Sí la economía y los presupuestos están marcados por una onerosa deuda obviamente los servicios y las asistencias son más complicadas.

Por otra parte, manifestó que para el buen manejo del Presupuesto también es muy importante la lucha contra la corrupción; «cualquier presupuesto, si no hay una lucha potente contra la corrupción, más allá del discurso, si no hay una lucha real en el campo de los hechos y no de las palabras no se amerita».

Finalmente, indicó que el Presupuesto está alineado al programa de Gobierno especialmente en los ámbitos de inversión productiva e inversión social y “continuamos el proceso de refundación de la patria”. LB