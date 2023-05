Presidente Redondo excluye al PN de sesión para derogar varios decretos

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo indicó a través de sus redes sociales que ha convocado a sesión el martes 16 de mayo a las 2:00 de la tarde “para derogar varios decretos con los que se ha hecho corrupción y lavado de activos en Honduras, en compromiso de toda la bancada del Partido Liberal, Libre, PSH, DC y PAC”.

Según lo informado en su tuit, “más de 400 criminales (corruptos, narcos y lavadores de activos) han quedado en libertad y garantizando impunidad con los decretos 57-2020, 93-2021 y 116-2019”.

La convocatoria excluye al Partido Nacional y según la diputada de esa bancada, Lissi Cano acción se dio desde la madrugada de este viernes, cuando la junta directiva del Legislativo no les dio información de ese tema como parte de la agenda.

“Alrededor de la 1:00 a.m. (de este viernes) les turnaron el dictamen del cual supuestamente la junta directiva ilegal que dirige el Congreso Nacional lo tenía agendado para ayer para poder discutirlo y para poder derogar”, dijo Cano.

Agregó que ellos como bancada mayoritaria de oposición en el CN, no tenían ningún tipo de información, “a pesar de que la comisión que estaba dictaminando este proyecto, tiene un representante del partido dentro de ella y no fue convocado”.

“Nuevamente nos muestra la incapacidad de dialogo, de consenso que hay a lo interno del Congreso Nacional de manera tal que quien lo dirige, no tiene esas características que deben de primar en alguien que dirige ese poder del Estado”, afirmó la parlamentaria nacionalista.

Cano, recordó que en el Poder Legislativo están representados todos partidos políticos “que la gente seleccionó para que le representamos y nosotros no fuimos tomados en consideración, no nos llamaron, no sabíamos, no teníamos ningún tipo de conocimiento y fue hasta la 1 de la mañana que nos entregaron ese dictamen”.

Así mismo, expresó que si las reformas propuestas son para beneficio del pueblo hondureño, el PN las apoyará y que para la sesión del próximo martes ya irán preparados con su posición. VC