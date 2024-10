Presidente del CN no está facultado por la ley, la máxima autoridad son los diputados: Jorge Cálix

Tegucigalpa – El diputado y precandidato presidencial, Jorge Cálix dijo este lunes que el presidente del Congreso Nacional no está facultado por la ley para decidir quién introduce o no una moción, la máxima autoridad del Poder Legislativo son sus diputados y no quien la preside.

– No sé en que terminará Luis Redondo, no le deseo ningún mal: Cálix

– Para qué quieren construir cárceles si aquí no meten presos a los criminales, o las ocupan para otro tipo de reclusos, fustigó el precandidato presidencial.

Agregó que el artículo 205 de la Constitución de la República habla de las atribuciones que tiene el Congreso Nacional de manera ilegal.

“El general Roosevelt Hernández rindió promesa de Ley, por ende se puede interpelar… Si se puede interpelar al ministro de Defensa que es el jefe del jefe del Estado Mayor Conjunto, se puede interpelar al subalterno, que ellos no lo quieran hacer es otra cosa”, manifestó.

Indicó que cualquier diputado puede introducir una moción, los diputados son los que deciden si procede o no.

“Ellos están hablando de cosas que no son, no se está hablando de un juicio político, saben que no tienen el control del Congreso, ellos pueden evitar esta interpelación, pero en las urnas verán el castigo del pueblo, porque ahí sí serán castigados”, apuntó.

Reflexionó que si el general Roosevelt Hernández emite opiniones políticas, que se atenga a las críticas en el plano político.

Tachó como una mala estrategia de Libre impedir que se presente la moción de interpelación al jefe de las FFAA, al tiempo que recordó hay pendientes ascensos militares, presupuesto general y otras leyes, “con mi voto no cuenten”, afirmó.

Cálix salió al paso del comunicado emitido por Luis Redondo a través de sus redes sociales donde señala que el Congreso Nacional no está facultado para interpelar al jefe castrense. IR