Presidente de la Andi cuestiona falta de placas vehiculares

Tegucigalpa – El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Fernando García cuestionó este miércoles que la falta de placas vehiculares, así como de licencias de conducir en el país.

Con las placas provisionales, los ciudadanos deben estar haciendo una actualización cada cierto tiempo, además de estar siendo detenidos por oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

“La verdad es que sé cuál en la razón para no tener placas, igual que licencias y su falta genera un problema, igual que inseguridad porque a uno se le acerca un vehículo sin placa y no sabe quién es, si va a ser víctima de un asalto o una extorsión, o si alguien lo choca, no tiene cómo identificar al dueño del vehículo”, señaló.

“Aquí todos deberíamos tener placas en nuestros vehículos sin problema”, reclamó.

(Leer) Ante incapacidad estatal, por internet elaboran y venden placas vehiculares provisionales



Según las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) hasta el último trimestre de este año habrá placas disponibles, por lo que los ciudadanos que no cuentan con las mismas deberán de portar el documento emitido por esa entidad del Estado. VC