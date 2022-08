Presidenta puede delegar sus funciones del Ejecutivo, pero no dar órdenes a los diputados: Beatriz Valle

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro puede delegar sus funciones del Poder Ejecutivo a quien ella estime conveniente, pero lo que no puede hacer es darles órdenes a los diputados en el Congreso Nacional, dijo este lunes la legisladora Beatriz Xiomara.

– A mí no me eligió ni Luis Redondo, ni el “delincuente” de Rasel Tomé, a mí me eligió el pueblo, dijo.

“Si ella quiere delegar sus funciones a quien ella quiera es potestad de ella hacerlo. Lo que no es potestad de ella es darle órdenes los diputados en el Congreso Nacional porque somos dos poderes del Estado diferentes”, expresó la ahora diputada independiente en entrevista con la radio HRN.

Así es, ésto fue lo que YO dije. Muchas gracias @ProcesoDigital https://t.co/B1QNHHdSa9 — Beatriz Valle (@BeatrizValleM) August 16, 2022

Sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, externó que ella no acepta órdenes de nadie. “Yo no soy ni esclava, ni empleada de ellos, yo soy diputada, mandataria del pueblo, me manda la gente que votó por mí, a mí no me manda nadie más, mi papá y mamá la murieron, yo órdenes no recibo”, externó.

Valle insistió que nunca ha sido ni servil, ni cortesana, por lo que votará de acuerdo a lo que le dicte su conciencia.

Dijo que nunca ha visto que en el Congreso Nacional se realicen pagos por votar por uno u otro candidato a cargos públicos, lo que sí ha ocurrido es que se otorgan prebendas.

“Sé de prebendas para diputados, pero intercambio de dinero eso no lo puedo asegurar, esos temas son delicados y no me gusta especular. Creo que habrá negociaciones porque faltan cinco o seis votos y para lograrlo van a tener que negociar con el Partido Nacional”, declaró.

Dilucidó que “hay muchas cosas que se pueden intercambiar en política, gente que tiene deudas con la justicia, por ejemplo, ese sería un caso”. JS