Presidenta hondureña visitó la construcción del hospital de Salamá, Olancho

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro supervisó el viernes los avances de la construcción del hospital básico de Salamá, Olancho, que tendrá un costo de inversión de alrededor de 700 millones de lempiras.

– El hospital de Salamá beneficiará a más de 40 mil habitantes de los pueblos del norte de Olancho y descongestionará el hospital San Francisco de la ciudad de Juticalpa.

En su intervención Castro dijo que “en el 2008 yo estuve aquí y en aquel momento vine para ratificarle al pueblo como primera dama, del ofrecimiento que el ex presidente Manuel Zelaya había hecho, de la construcción de este hospital de Salamá, y nos reunimos con las fuerzas vivas con fondos de la reconversión de la deuda de España”, además, agregó que “hoy estamos acá, no solamente cumpliendo la promesa del ex presidente Zelaya, sino que gracias al respaldo y al pueblo hondureño que nos ha permitido nuevamente llegar a la posición que hoy tengo para poder cumplir con la palabra empeñada”.

Por su parte, la secretaria de Salud Carla Paredes, precisó que están en la construcción de la primera etapa y que los habitantes de los 10 municipios de los pueblos del norte de Olancho tendrán acceso a los servicios de salud, “este sueño de décadas del pueblo olanchano será una realidad, es una realidad, porque esta Presidenta y este partido lo han hecho posible, pueblo de Salamá y municipios aledaños, el sueño es ahora realidad y todo se lo debemos a nuestra Presidenta, porque Xiomara si cumple”.

Por otro lado, el ministro de la SIT, Octavio Pineda, informó a la Presidenta Castro que el hospital consta de 10 mil metros cuadrados de construcción y que se encuentran en la segunda fase de los trabajos de ingeniería con un avance del 28 %.

“Todas estas obras de ingeniería que nosotros estamos ejecutando han sido aprobadas por la secretaría de Salud y no solamente con los estándares nacionales, sino con estándares internacionales, ahí está la Comisionada Sandra que nos lleva de correr preguntando cómo van los avances, no solamente de este hospital, señora Presidenta, sino que de los otros siete hospitales”, señaló.

Pineda indicó que” estamos hablando de una inversión nunca antes vista en temas de infraestructura médica hospitalaria, tanto es así que al final de la construcción de solamente los hospitales unos básicos, otros de especialidades y los traumas, de más de 145 mil metros cuadrados de construcción, habilitando más de 900 camas para la atención de toda la población de Honduras”.

El hospital de Salamá será entregado en septiembre del 2025 con equipo moderno y con toda su infraestructura, contará con 36 camas en las áreas de atención de medicina interna, pediatría, cirugía general, gineco-obstetricia, traumatología ortopedia, neonatología, entre otros servicios de calidad para el pueblo olanchano y de otros departamentos de nuestro país.

Durante la inspección la mandataria fue acompañada, por el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, la ministra de Salud, Carla Paredes, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, entre otros, diputados y autoridades municipales. JS