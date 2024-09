Presidenta de CNE denuncia violencia e intimidación en su contra

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López denunció este domingo (15.09.24) que es objeto de violencia e intimidación, acciones que se han incrementados en los últimos días desde que, democráticamente, fue electa para presidir este ente electoral.

“Es vergonzoso que la presidencia que no se ganó por democracia en el momento de la elección en la sesión, se quiera ejercer a través de redes sociales”, manifestó la presidenta del CNE.

La consejera presidenta dijo que aunque inicialmente ella había declarado que el ambiente a lo interior del pleno no era tan tenso cómo veía afuera, esta noche le dijo al periodista Edgardo Melgar del foro 3030 qué “debo admitir que en los últimos dos días eso cambió”, dijo tras recordar el ingreso de miembros de la Guardia de Honor Presidencial que puso nerviosas a las personas en el CNE, pues no dieron explicación del por qué la presencia de estos.

Hoy López dijo vivir un exceso de intimidación, lo que pasó inicialmente con la consejera Ana Paola Hall se repite en su caso y que tiene la certeza que se maneja desde una Secretaría de Estado, donde mencionan a su hija con una acusación muy grave por parte de un periodista del oficialismo.

“No entiendo porque siempre a las mujeres nos atacan de esa manera, qué es realmente lamentable. No puedo decir que no tengo la coraza para enfrentarlo, porque si la tengo”, dijo.

La consejera presidenta observó que es un asunto al que todos como ciudadanos deben estar atentos, pues “sino podemos en el órgano encargado de organizar logísticamente las elecciones, organizar democracia y tranquilidad, no entiendo yo cómo estaremos preparados para propiciar un clima de paz en el contexto de las elecciones”.

La presidenta del CNE dijo que lamenta la conducta del consejero Marlon Ochoa y que al inicio trató de darle oportunidad, pero que le asombra la falta de integridad de su compañero.

“Cuando digo integridad, me refiero a que es una persona que cuando lo saluda a uno con cortesía, es una persona, pero cuando tiene una cámara enfrente y sale su afán de exhibirnos, de tener las cámaras para decir algo malo de lo demás me dice que todavía no se ha leído el artículo donde se habla de los principios de la Ley Electoral, entre ellos la buena fe”.

A criterio de López, el consejero Ochoa no ha entendido la madurez que se requiere y en ese sentido, afirmó que se compromete a aportar serenidad al proceso, ya que eso es lo que se merece el pueblo hondureño.

“Es vergonzoso que la presidencia que no se ganó por democracia en el momento de la elección en la sesión, se quiera ejercer a través de redes sociales en el país”, manifestó.

Además señaló que la ausencia de cámaras mientras trabaja, no significa que no esté trabajando y enfatizó que lo qué sí alaba de Ochoa, es el deseo de manifiesta en sus mensajes en redes de trabajar.

Pero, a propósito de su solicitud de trabajar hoy domingo, un día de asueto que él mismo autorizó, le recordó que ni siquiera tienen empleados.

López reveló que quien dijo que la reunión fuera el lunes, fue él, y que ella tomó su palabra de buena fe, aunque ahora considera que el consejero Ochoa planeo exhibir, “planificó ir a la oficina en un día inhábil, hacer un video que ha puesto en todas las redes sociales para convocar y vea que convoca para asuntos importantes, para los que yo efectivamente estaba trabajando esa mañana”.

López considera que el ambiente de intimidación, pues Ochoa asegura que sus compañeras no quieren aprobar el TREP, no solo es constitutivo de infracción de ley, porque así como no debe haber presión desde afuera, tampoco debe existir desde adentro.

Referente a la aprobación del TREP, le recordó que no se puede lanzar ningún proceso sin presupuesto electoral, «y él estuvo muy cómodamente chineando cuatro meses el presupuesto mientras era ministro de Finanzas».

“Yo he recibido acusaciones desde que no era capaz, que era inexperta y ahora resulta que pase a montar un fraude”, dijo agregar “yo quiero recordar que los delitos de intención no existen, sin embargo, estar acusando a alguien que va cometer delito, eso ya es una infracción de ley por sí misma. Creo que debemos asesorarnos bien antes de decir la cosas”, afirmó.

Ante exclamaciones de Ochoa de que en dos días podría dar clases de maestría sobre el trabajo que se realiza en el CNE, la presidenta del órgano electoral aseveró que se han perdido más guerras por la arrogancia que por las armas. VC