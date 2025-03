Presidenta Castro hace campaña para la ministra de Defensa y candidata de Libre en Santa Bárbara

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro aprovechó la inauguración de un proyecto de ampliación de energía en La Arada, Santa Bárbara, para hacer campaña a favor de la ministra de Defensa y candidata oficialista, Rixi Moncada.

– Arremetió contra “los ciegos y miopes” que no ven las obras de su gobierno. Yo no veré muchas de las obras porque construyo para el futuro, no solamente para el presente, eso es lo que estamos haciendo, construyendo una Honduras diferente, pero esto debe continuar y solo hay dos caminos: o retroceder para que privaticen lo que hemos entregado al pueblo, o que continuemos con la refundación de nuestro país, agregó.

Este martes, el gobierno inauguró un proyecto de 10 megavatios de potencia y energía en La Arada, Santa Bárbara, donde aprovechó para ponderar las virtudes de la candidata presidencial del oficialismo.

“Tenemos una candidata de lujo, tenemos una candidata con dignidad, tenemos una candidata con capacidad que lo ha demostrado en la trayectoria de su vida y sabemos que encarna el deseo y el compromiso con el pueblo para continuar con este proyecto que es del pueblo”, externó.

Discursó que “tan preocupados están, que nosotros que somos demócratas, que durante todo este tiempo hemos luchado por la transparencia de los procesos electorales, porque luchamos para que en el 2013 las elecciones fueran transparentes y nos hicieron fraudes, porque nos volvimos a someter a las elecciones en 2017, ganamos y nos volvieron a hacer fraude. Y en el 2021 no pudieron vencer al pueblo hondureño y hoy me tienen aquí representándolos como presidenta”.

La mandataria hondureña también inauguró una cancha de fútbol en La Arada, Santa Bárbara.

Castro reafirmó que Libre es el más interesado en un proceso electoral limpio y transparente.

Discursó que “ahí vemos a los mismos enturbiando el agua, pero al pueblo no se engaña, el pueblo sabe, y sin poner impuestos hoy tenemos proyectos como este”.

Volvió a criticar que el golpe de Estado de 2009 truncó muchos proyectos en Honduras, como la construcción de represas en el Valle de Sula, que si se hubieran ejecutado habría salvado la vida de muchas personas víctimas de los efectos del cambio climático.

La cancha de fútbol 🥅 que inauguró este martes 25.03.2025. en La Arada, Santa Bárbara, el gobierno hondureño. #ProcesoDigital pic.twitter.com/LDpjWXDAOe — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 26, 2025

Después de oficializar el proyecto energético en La Arada, la presidenta Castro se desplazó a escasos metros para inaugurar la cancha número 70 en su gestión gubernamental.

Puntualizó que se construyen ocho hospitales, entre ellos el más grande que estará en Santa Bárbara, igualmente un centro molecular, carreteras, miles de escuelas y remodelación de los tres principales aeropuertos de Honduras.

“Nos dejaron una deuda de 20 millones de dólares y siempre me pregunto ¿dónde está el dinero?”, reafirmó la jefa del Poder Ejecutivo.