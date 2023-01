Preocupa financiamiento de excesivo Presupuesto, reitera Cohep

Tegucigalpa – Representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), insistieron este miércoles en que existe una seria preocupación en cómo se financiará el Presupuesto General de la República, recientemente aprobado.

No se justifica un presupuesto de tal magnitud para la economía del país, y representa un exceso, manifestó el gerente de Política Económica del Cohep, Santiago Herrera.

“La aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2023 es excesivo”, sostuvo.

Seguidamente dijo que “preocupa muchísimo la recaudación presupuestaria para este año” porque la partida de ingresos tributarios se mantuvo en 118 mil no se modificó y en la recaudación que está reportada en las plataformas del gobierno, aparece como que no se recaudaron 118 sino solo 108 mil millones.

“Eso nos lleva a que vamos a saltar de 108 a 144 mil millones un incremento de un 64 % de donde si la economía tal vez crezca entre 3 y 3.5 % (…), los ingresos incorporados en el Presupuesto no tiene argumentos sólidos”, añadió.

De igual forma cuestionó que no se orientan suficientes recursos a la inversión de infraestructura sino a lo social en temas como subsidios y Red Solidaria, lo que no es malo, pero se debe reorientar y eficientar los recursos, ya que los estudios indican que los índices de pobreza siguen igual lo que indica que no hay eficiencia, cerró. LB