“Precandidatos sin oferta electoral en un país cada día más caótico”: Julieta Castellanos

Tegucigalpa- La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos señaló que toda la oferta electoral se ha disminuido en cuanto a propuestas y no se han escuchado planteamientos de candidatos de propuestas integradas, en un país que cada día se vuelve más caótico.

-Las FFAA, la Policía y muchas otras instituciones están dedicadas a servicios sociales como brigadas médicas, cortes de cabello entre otras en una campaña de entregar ayudas para generar votos.

“Si consideramos que de estas propuestas que ellos deben dar para ganar las elecciones internas en marzo, no estaríamos teniendo una buena información para el proceso electoral de noviembre”, arguyó.

Añadió que son las propuestas las que deberían interesar a la ciudadanía en temas como el desempleo, educación, salud, para generar esperanzas en la población de mejorar su economía.

“Si hemos visto bastante claro en el partido de gobierno cuál es el objetivo político de control institucional, eso sí ha estado claro para tener el control del Poder Legislativo que cuando no tienen los votos para las sesiones, el control del Ministerio Público y Poder Judicial”, argumentó.

En el tema de seguridad, dijo que no hay información certificada de la desaparición de personas, donde la cifra de desaparecidos este año supera los 800 por diferentes causas.

“Lo que tenemos son planteamientos que no son integrales, y se percibe inconformidad por la falta de medicamentos, por las vías públicas y esto hace que sea un país caótico”, manifestó.

Castellanos sostuvo que el gobierno se ha centrado en la inauguración de obras menores como aulas, de algunos tramos carreteros cortos, pero no hay una gran visión que los haga entender que hay grandes obras.

Indicó que los grandes temas de Estado los políticos no los están abordando de forma correcta porque para ellos no lo son, “vemos como las Fuerzas Armadas realiza brigadas médicas, la policía también anda en esas tareas y otras instituciones, por lo que nos damos cuenta que hay una campaña de entregar ayudas para generar votos, pero no hay esperanzas que el país se vea diferente”.

Agregó que las próximas elecciones van a fortalecer el clientelismo político, por eso los grandes temas de Estado no los abordan con responsabilidad y sólo están en la búsqueda de votos, reiteró.

Mientras que en el caso de la ENEE, dijo que se revierte en la canasta básica y todo hace que se tape un problema, pero no se ataca como se debe y se pierde la oportunidad de sacar al país adelante. IR