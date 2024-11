Precandidatos no confían en empresa venezolana y piden al CNE garantizar transparencia en el proceso

Tegucigalpa– Algunos precandidatos presidenciales coincidieron que la empresa “Smartmatic” debe de garantizar confianza en vez de desconfianza en el proceso electoral interno que se realizará el 9 de marzo de 2025, al tiempo que pidieron al Consejo Nacional Electoral garantizar la transparencia y seguridad en el proceso.

Auditar y supervisar todas las etapas del proceso electoral

El precandidato nacionalista, Nasry “Tito” Asfura, hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para que este ente pueda garantizar la transparencia y seguridad en las elecciones primarias de 2025.

Asfura subrayó la importancia de que “cada voto sea respetado y que el proceso refleje la voluntad de los ciudadanos”, sin margen para irregularidades.

También indicó que se le debe demostrar al pueblo hondureño “la transparencia y seguridad de que su voto valga y que no se violen sus derechos; eso es lo que nos dará democracia y libertad y por lo que luchamos en Honduras”.

Asfura hizo hincapié en la necesidad de que el CNE implemente auditorías y supervisión en todas las etapas del proceso electoral, argumentando que “deben existir las auditorías y la supervisión antes, durante y después de las elecciones para que todos los hondureños puedan sentirse seguros de lo que se está haciendo”.

“No permitiremos artimañas”

Por su parte, el precandidato liberal, Jorge Cálix, enfatizó que no confía en la empresa que ha sido seleccionada para proporcionar el sistema Trep, donde además dijo que no permitirán que artimañas o anomalías sucedan en el próximo proceso electoral primario de marzo 2025.

“No deja de preocupar la procedencia de la empresa, pienso que tenemos que verificar bien el proceso y ser veedores de este, intentar hacer todo lo necesario para que las cosas salgan bien, yo tengo mis dudas por su origen, sin embargo, esperaremos que todo salga bien”, explicó.

Sostuvo que “si el gobierno piensa que nos quedaremos como en Venezuela con los brazos cruzados, están equivocados, no se confundan con el partido Liberal, no se confundan con Jorge Cálix, porque no los dejaremos hacer ningún tipo de artimañas que les permitan quedarse en el poder al margen de la voluntad popular”, puntualizó.

Un “Trep paralelo”

Mientras que el precandidato liberal, Salvador Nasralla, afirmó que no confía en la empresa encargada del Trep, Smartmatic, e informó que esta casa política estaría utilizando otro mecanismo para identificar las actas correctas en cada mesa electoral.

“Smartmatic no genera confianza, pero los consejales del CNE lo han elegido y lo respetamos, esperamos que Ana Paola Hall tome buenas medidas junto con el equipo técnico del partido Liberal”, señaló.

Agregó que en el liberalismo están intentando e implementaremos dentro del partido, un sistema llamado Blockchain que permitirá tener una foto legal del acta que podrá ser transmitida en tiempo real para atestiguar que el acta que sale de cada mesa sea exactamente la que venga pegada a las urnas y que se trasladará al Infop.

Voto de confianza

Asimismo, el precandidato por el partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé dijo que hay que dar un voto de confianza a la empresa que fue seleccionada para brindar los resultados en las elecciones internas.

“En el Congreso Nacional se aprobó presupuesto para contratar la empresa, se hizo la licitación y salió favorecida una, ahora esperemos que cumpla con lo requerido”, manifestó.

Agregó que todos los representantes al frente del CNE deben de hacer un trabajo que refleje la mayor transparencia posible, si la empresa da resultados favorables en las internas se puede utilizar para las generales, sino pues se debe contratar otra.

“La empresa tendrá un gran trabajo para mostrar lo que ofreció”, apuntó. IR