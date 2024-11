Precandidatos Maribel Espinoza y Jorge Cálix hacen llamado a estar alerta ante denuncia contra consejera Ana Paola Hall

Tegucigalpa– Los precandidatos presidenciales por el Partido Liberal, Maribel Espinoza y Jorge Cálix hicieron un llamado a estar alertas ante la denuncia interpuesta en el Ministerio Público por el abogado René Tomé asesor de Luis Redondo contra la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, los exconsejeros, Salvador Nasralla y otros miembros y exmiembros del Partido Salvador de Honduras.

La abogada Espinoza dijo que ante una denuncia penal en la que se incluye a una consejera del CNE sin haberse agotado los recursos Ordinario y extraordinarios que la ley establece en los procesos electorales, es importante advertir y hacer un llamado a estar alertas.

“Sería perverso, repugnante y grave para la democracia hondureña que mediante un proceso penal se pretenda suspender o inhabilitar a la honorable consejera del CNE con el claro objetivo de sustituirla por uno de los suplentes afines al partido Libre para lograr la mayoría en el CNE que hoy no tienen. Igualmente, es censurable si se pretende por medio del “lawfare” o judicialización de la política, inhabilitar a candidatos de la oposición”, manifestó.

Agregó que ojalá que el Fiscal (Jhoel Zelaya), no se deje instrumentalizar por la enorme responsabilidad que ello significa.

“Espero que no estén replicando en Honduras, las prácticas criminales de las narcodictaduras socialistas de Maduro, Ortega y Díaz Canel. Estaremos en guardia para defender nuestra democracia”, apuntó.

Por su parte, el diputado y precandidato presidencial, Jorge Cálix dijo que el abogado de Luis Redondo pretende inhabilitar de su cargo a la consejera simplemente por no haber votado para que Marlon Ochoa presidiera el CNE durante el periodo electoral.

“Luis, los hombres actuamos de frente. No a través de terceros. Yo, como hombre y de frente te digo: No te equivoques con el Partido Liberal, y no creas que la consejera Hall está sola”, sostuvo.

A la consejera Hall le dijo que siga adelante. “Si la atacan los tiranos es porque le temen. Sepa que no está sola”, apuntó. IR