Postulantes a magistrados coinciden en erradicar mora judicial

Tegucigalpa – El segundo día de audiencias públicas para 13 postulantes al cargo de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estuvo marcado por la promesa de atacar la mora judicial y aumentar la cantidad de jueces, pero varios se abstuvieron a comentar sobre asuntos político-judiciales como la reelección, legalidad de la junta directiva del Congreso y otros asuntos que involucran a funcionarios.

En esta segunda jornada de audiencias comparecieron en su orden: Gerardo Enrique Gómez Cobos, Gessenia López Zepeda, Gloria Bertila Oyuela Carrasco, Ismael Molina Rodríguez, José Luis Arévalo Sandoval, José Ricardo Pineda Medina, José Luis Valladares Guifarro, José Mauricio Salazar, Juan Wilfredo Castellanos Hipp, Julio César Lagos Reyes, Karen Lizeth Martínez Ponce, Liliana Patricia Paz Paguada y Luis Alonso Discua Cerrato.

Algunos de los participantes se mostraron nerviosos, otros con mucho aplomo, un grupo evacuó rápidamente las consultas y sencillamente varios fueron parcos al momento de responder las interrogantes de la Junta Nominadora.

Algunos hechos curiosos marcaron la comparecencia de este jueves como el saludo de uno de los postulantes a su secretaria e incluso más de alguno increpó a los miembros de la Junta Nominadora para que no se acobarden al momento de enviar la nómina de al menos 45 candidatos finales.

El primero en comparecer fue el abogado Gerardo Enrique Gómez Cobos, quien tiene 27 años en el ejercicio profesional independiente y dijo que cada juez es responsable profesionalmente de cada resolución que emite tomando en cuenta las motivaciones para su fallo.

Remató que los magistrados deben ser integrales en el ejercicio de los cargos, “hablar de justicia es hablar de algo social, sin justicia no habrá paz social y mucho menos el desarrollo. El juez que absuelve al culpable se condena a sí mismo”.

En el preciso día de su cumpleaños le tocó el segundo turno a la notaria Gessenia López Zepeda. Es una experta en compras públicas del Estado con más de 20 años de experiencia. Dijo que en el caso de convertirse magistrada le gustaría integrar la Sala de lo Constitucional para velar por el respeto a la Constitución y el estado de derecho.

Abogó por fortalecer la independencia judicial, así como la capacitación de los jueces y los procedimientos de control del personal. “Debe permitirse a la ciudadanía una evaluación social para los funcionarios del Poder Judicial. La impartición de justicia es una cadena y todo debe funcionar adecuadamente”.

La Junta Nominadora sigue cumpliendo con el cronograma establecido para la selección de candidatos.

Luego, otra de las postulantes Gloria Bertila Oyuela Carrasco expuso que tiene 40 años en el ejercicio de la labor legal y proviene de una familia de abogados. “Los que me conocen saben que nunca me voy a prestar a situaciones que riñen con la ética”, expresó.

En torno a una opinión particular sobre el aborto en el caso que el Congreso lo apruebe, dijo que “el aborto es un atentado en la vida de alguien que no se puede defender”, mientras sobre la criminalización de la protesta, refirió que “la Constitución garantiza ese derecho, pero la cuestión no está en la protesta en sí, sino cómo se hace y las consecuencias”.

De su lado, el abogado Ismael Molina Rodríguez expuso que tiene siete años de notario y que actualmente se le presenta la oportunidad de cumplir su más alto sueño profesional: convertirse en magistrado de la República. “Las motivaciones que priman para ostentar el cargo es que el pueblo está ávido de volver a confiar en sus instituciones, queremos que el pueblo no tenga ningún ápice de duda de las actuaciones del Poder Judicial”.

Expuso que para combatir el tráfico de influencias en ese poder del Estado, haría una revisión desde los jueces de paz, hasta las cortes de apelaciones y tribunales de sentencia. Aprovechó para enviar un saludo peculiar: “Muchas gracias a los honorables miembros de la Junta Nominadora, a los medios de comunicación que transmiten este evento, al pueblo hondureño en general y en particular a mi esposa, a mi hijo y a mi secretaria que sé que me están viendo”.

El postulante José Luis Arévalo Sandoval, al llegar su turno, expuso su dilatada carrera en el Poder Judicial, actualmente es procurador en el campo civil. Adicionó que su experiencia como juez le da el conocimiento necesario para desempeñarse como magistrado de la República.

Mencionó que existen los mecanismos para denunciar presiones para emitir sus fallos. “Está la Fiscalía y la misma Corte de Justicia, es oportuno denunciar cuando alguien es sometido para quebrantar su independencia. El cargo nos llama a ser valientes y debemos actuar por vocación y apego a nuestros principios”. Pidió a la Junta Nominadora no acobardarse al momento de dar el listado de los 45 nominados para el próximo Supremo.

Luego, en la comparecencia de José Ricardo Pineda Medina, recordó su vida de fiscal de Derechos Humanos, luego como litigante privado y en el Conadeh, así como actual funcionario de la CSJ. Defendió la independencia de los jueces y punteó que cada quien que desempeña el cargo debe autoimponérsela como norma.

No escondió sentirse nervioso durante su participación y en otra parte de su intervención inscribió que el paso a la Ley de Justicia Constitucional fue un paso gigante en la historia del país. “Me parece que esa ley tiene vestigios de la ley de amparo de 1936 y considero que debe revisarse algunas fases dentro del proceso que puede reducirse o eliminarse”.

El aspirante José Luis Valladares Guifarro -extitular del CAH- planteó que existe mucha mora judicial en primera instancia, por lo que sugirió dotar de logística y contratar más personas. “Es urgente la contratación de jueces, no puede ser que un juez lleve 2 mil 500 expedientes, cuando lo normal es que conozca menos de 200”.

A la consulta si pueden declararse inconstitucionales artículos dentro de la Constitución, reseñó que es la Sala de lo Constitucional la que tiene la potestad de hacerlo y citó los apartados que permitieron la reelección presidencial en el país. “Tenemos que analizar más a profundidad este tipo de sentencias, pensar como hondureños para el bienestar de nuestra patria”.

Otro de los candidatos al Supremo, José Mauricio Salazar se jactó de tener la idoneidad e integridad para contribuir con el fortalecimiento de la impartición de justicia. “El máximo deber de un magistrado es mantener una integridad enmarcada en la Constitución y las Leyes, mantener una conducta proba para sostener sus resoluciones”.

Remató su intervención afirmando que también se fomenta la migración al haber inseguridad jurídica en un país. “Debe existir una seguridad jurídica estable y desde el cargo podemos contribuir para evitar que siga este fenómeno”.

Juan Wilfredo Castellanos Hipp.

Reconstruir un estado de derecho

El abogado Juan Wilfredo Castellanos Hipp, auto postulado a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), consideró que tuvo una buena participación durante las audiencias públicas ante la Junta Nominadora. El profesional de derecho fue el noveno en someterse a este proceso durante el segundo día de audiencias.

Actualmente se desempeña como Delegado Nacional Ejecutivo del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) en la ciudad de San Pedro Sula, y lo que lo motiva aspirar a ser magistrado de la CSJ es construir un estado de derecho y lograr una sociedad democrática, dijo a Proceso Digital.

“La Corte Suprema de Justicia se constituye en uno de los altos baluartes de la defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas ya que tutela la Constitución de la República… de llegar a la alta magistratura sería una continuidad a mi trabajo de defensa de los derechos humanos, allá se va a tener una situación de concreción de los derechos a favor de las personas”, apuntó el profesional del derecho.

Compartió que su decisión de postularse fue motivada por el clamor de la población hondureña de tener un nuevo Poder Judicial que se apegue a la honradez, al estado de derecho y a los principios de la sociedad democrática.

Tajantemente señaló que un magistrado presidente de la CSJ no debe integrar el Consejo de Seguridad ni comisiones Ad-hoc (Comité creado para el examen de una cuestión o por tiempo determinado), en virtud de respetar la independencia de poderes y que no se coloque en un punto de subordinación de otro poder o interés.

A los diputados del Congreso Nacional pidió elegir los mejores perfiles y personas independientes, por lo que recordó que lo que la población quiere es magistrados independientes que no cedan ante ningún tipo de poder, de lo contrario la decepción será grande.

El décimo en presentarse a la audiencia fue el abogado Julio César Lagos Reyes, de 51 años, nacido en Santa Rita, Yoro, es viudo y tiene dos hijos, realizó sus estudios en Tela y se graduó de derecho en el Centro Universitario Regional del Norte, posteriormente sacó el notariado, y labora en su propio bufete.

Lagos Reyes dijo que se necesita una cultura anticorrupción que sea implementada desde las escuelas esto ayudará que desde los niños al más adulto no pueda involucrarse en un acto corrupto, en cuanto a los empleados judiciales debe de haber un proceso de observar la conducta de las personas para ir creando la cultura anticorrupción y que después no los acusen de cohecho.

La undécima postulante que rindió su entrevista fue la abogada Karen Giselle Martínez Ponce, originaria de Francisco Morazán, está casada y tiene dos hijos, se graduó de maestra y posteriormente se graduó de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y actualmente saca una maestría, desde hace 23 años ejerce como fiscal del Ministerio Público en diferentes unidades fiscales.

El problema de la corrupción es sistemática, mucho invierte el Estado para investigar los casos y que una vez judicializados sean absueltos, todo el proceso, la inversión de recurso quede en la nada, obviamente no se puede extraer a la fecha que también el Poder Judicial pueda ser parte de este tipo de problemas.

La abogada Liliana Patricia Paz Paguaga, de 50 años, fue la duodécima postulante en rendir su entrevista ante la Junta Nominadora, originaria de Danlí, El Paraíso, es soltera, no tiene hijos y vive con su madre, es maestra y posteriormente se graduó de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ha laborado en diferentes instituciones y representado el país en materia de derecho agrario.

Dijo que los códigos de ética prohíben recibir regalos vengan de quien vengan ya que comprometen la independencia judicial y ser objetivo a la hora de impartir justicia, todo funcionario del Poder Judicial debe de declinar cualquier dádiva.

Mientras, el último postulante del día, Luis Alonso Discua Cerrato se decantó por oficiar matrimonios como parte de sus funciones como notario. Reveló ser un amante del derecho internacional y que adora la academia.

El exmiembro de la Junta Nominadora de 2009, finalizó asegurando que la aplicación del derecho en cuanto a violaciones de derecho nunca deben olvidarse. “Cada Estado deberá decidir el tiempo que se procede a la prescripción de cada uno de los hechos”.

Para la jornada del viernes se tiene contemplada la participación de los aspirantes: Marcio Beyran Membraño Villela, Marcio Said Barahona Salgado, Manuel Enrique Cálix Bonilla, Marco Vinicio Montes Tavarone, María de Jesús Palacios Zelaya, Mario Rolando Díaz Flores, Marta Delia Merino Conde, Mario Donaldo Acosta Cárcamo, Marvin Oswaldo Ferrera Alvarenga, Marvin Rigoberto Espinal Pinel, Miguel Ángel Cardona Rivera, Nancy Carolina Sandoval Escoto y Nelson Martínez Reyes Morales.

Esta semana comenzó la última etapa de las audiencias públicas y se prevé que la Junta Nominadora entregue la lista no menor de 45 candidatos al Congreso Nacional el próximo 17 de enero para que “Los Padres de la Patria” elijan a los 15 magistrados que integrarán el pleno de la CSJ en el periodo 2023-2030. PD

Ya comparecieron en audiencias públicas

Miércoles

1. Aída Patricia Martínez Linares

2. Anabelly Suyapa Medina Moncada

3. Ana Pineda Hernández

4. Carlos Alberto Cobos

5. Carlos Alberto Gómez

6. Dunia Aracely Herrera Anduray

7. Edward Terencio Navarro Miranda

8. Edwin Alberto Anemis López

9. Felipe René Speer Laínez

10. Francibel Zepeda Castro

11. Francisca Villela Zavala

12. Francisco Javier Mejía Sánchez

Jueves

13. Gerardo Enrique Gómez Cobos

14. Gessenia López Zepeda

15. Gloria Bertila Oyuela Carrasco

16. Ismael Molina Rodríguez

17. José Luis Arévalo Sandoval

18. José Ricardo Pineda Medina

19. José Luis Valladares Guifarro

20. José Mauricio Salazar

21. Juan Wilfredo Castellanos Hipp

22. Julio César Lagos Reyes

23. Karen Lizeth Martínez Ponce

24. Liliana Patricia Paz Paguada

25. Luis Alonso Discua Cerrato