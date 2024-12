¿Por qué no expulsan a quienes son una deshonra y han dañado la imagen del PN? Cuestiona Jorge Zelaya

Tegucigalpa – El diputado Jorge Zelaya expresó su descontento y sorpresa ante la destitución definitiva de su colega, el diputado Rolando Barahona.

Zelaya señaló que el comunicado del Partido Nacional sobre la expulsión de Barahona carece de firmas y cuestionó la legitimidad del proceso, indicando que fue la Comisión Disciplinaria, y no el Comité Central, la que tomó la decisión. Además, destacó que la convención del partido, la máxima autoridad, no se ha reunido en tres años.

«Es extraño que el comunicado del Partido Nacional no tenga firmas. Desafortunadamente, han expulsado al diputado Rolando Barahona, y no fue el Comité sino la Comisión Disciplinaria la que tomó esta decisión. La convención del partido no se ha reunido en tres años porque no quieren rendir cuentas. Nadie ha explicado los nombramientos que se hacen de forma autoritaria», declaró Zelaya.

Zelaya también defendió la trayectoria y el apoyo popular de Barahona, resaltando sus raíces en una familia tradicional del partido. «Rolando Barahona viene de una familia comprometida con el partido”. Su abuelo fue diputado y su padre candidato a designado, y él mismo tiene un gran apoyo en Comayagua. Es un joven de 30 años con un futuro político prometedor, y su expulsión es una injusticia que no detendrá su carrera, añadió.

Los que deberían ser expulsados

El diputado criticó duramente a otros miembros del partido que, según él, han dañado la imagen del Partido Nacional pero no han sido expulsados. «Es incomprensible que no expulsen a quienes verdaderamente han deshonrado y dañado al partido”.

Al ser cuestionado quienes son esos militantes del PN que deben ser expulsados dijo, puedo mencionar a Tito Cardona, y Ebal Díaz que están en Nicaragua, y otros que trataron muy mal a los nacionalistas.

“Esos son los que deberían ser expulsados, no Rolando Barahona», afirmó.

Finalmente, Zelaya hizo un llamado a la unidad dentro del partido y criticó la falta de transparencia y rendición de cuentas de sus dirigentes. «Necesitamos unirnos y ser justos. No podemos seguir dañando al partido” así no se ganarán las próximas elecciones, concluyó. LB