Por años ha existido el delito de trata en Islas de la Bahía con la colusión de muchos, afirma Sua Martínez

Tegucigalpa – La directora de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT), Sua Martínez reconoció la grave situación que ocurre en Islas de la Bahía desde hace muchos años con un silencio cómplice de muchas personas de esa zona insular.

– La CICESCT dispone de la línea 8990-5187 para recibir denuncias relacionadas a la trata y la explotación sexual comercial.

“Por años ha estado escondido el delito coludido por todas las personas que ahí convergen, autoridades inclusive de esta zona, pero no solo de esta zona insular del país, sino también otros lugares turísticos, incluso puntos fronterizos donde las víctimas han sido rescatadas en todo el país”, expresó Martínez.

Ahondó que “es un secreto a voces que en esa zona explotan, abusan y comercializan a los jóvenes. Las mismas chicas rescatadas afirman que les toman fotografías y las colocan en catálogos para luego ser comercializadas”.

Reconoció que la trata es un delito lucrativo, el tercero en el mundo, sin embargo ahora hay institucionalidad para atacar el flagelo que según los últimos casos está coludido con autoridades y operadores de justicia.

Pronunció que “queremos un turismo seguro en Honduras y les recordamos a todos que las penas contra los tratantes van de 10 a 15 años de cárcel”.

Expuso que los tratantes de personas han mutado sus operaciones y ahora lo hacen a través de plataformas digitales para llegar a las comunidades de jóvenes.

Sua Martínez dijo que la CICESCT se ha fortalecido y de contar con 8 millones de lempiras de presupuesto pasó a 30.5 millones, lo que ha permitido la contratación de personal especializado para empujar las acciones de esa oficina que lucha contra la trata y explotación sexual en Honduras.

Recordó que en 2023 fueron rescatadas 105 personas de las redes de trata y explotación sexual comercial, y en lo que va del año suman cinco personas liberadas.

Con respecto a la joven desaparecida Angie Peña, de quien según versiones oficiales de la Policías está viva en poder de bandas de trata de personas, la funcionaria no quiso confirmar o desvirtuar la información y se limitó a decir que la CICESCT acompaña las acciones para rescatar a muchas jóvenes en condición de vulnerabilidad.

“No me atrevo a aseverar nada porque la investigación avanza, por respeto a la vida de esta persona no me puedo pronunciar muy específicamente, lo que esperamos es que los entes de investigación hagan su trabajo”, expresó.

A continuación la entrevista completa con Sua Martínez: