Políticos se llevan de encuentro el sistema de justicia del país con su juego político: Codeh

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado considera que la declaración de inconstitucionalidad desde su origen de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) es un juego político.

“Pero lo más delicado, que en este ir y venir, en este juego político de liberales, nacionalistas y de libres, se llevan de encuentro al sistema de justicia del país a tal extremo de que el Fiscal (Johel Zelaya) quiere quedar bien con determinado sector político, pero está entre la espada y la pared”, reflexionó.

Maldonado indicó que en el país desde hace muchos años existen ZEDEs, y mencionó las bananeras y los ingenios de caña de azúcar como un ejemplo, “si alguien que conoció en algún momento el sistema de las bananeras (sabrá que) usted no ingresaba a esas bananeras”, dijo.

Ambos sectores tenían sus propios sistemas de salud, educación, vivienda y seguridad, donde no se podía ingresar, “así que no sé cómo quieren diferenciar ésta es ZEDE y ésta no es ZEDE”, cuestionó al agregar que en Roatán hay zonas de residencias donde no se puede ingresar.

Para el defensor de derechos humanos el error que se está cometiendo es politizar el sistema de justicia, llevándose de encuentro a la Corte Suprema de Justicia y por ende a la Policía. VC