Policía no hace nada con las invasiones porque le tienen miedo a los políticos, dice Cohep que amenaza con retiro de mesas agrarias

Tegucigalpa – “Incorporaron al Poder Judicial, pero para enlodar al Poder Judicial, la Policía no hace nada porque le tiene miedo a los políticos”, expresó este martes el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, en referencia al aumento de las invasiones de tierra en el país.

– Confió que el presidente del Congreso, Luis Redondo, le solicitó que vía WhatApps le enviara fotografías de diputados encabezando las invasiones de tierra en el norte.

Agregó que “la Policía se volvió política, no cumple la función que debe tener. Se ordenan los desalojos por parte de los jueces y los policías no hacen absolutamente nada porque llegan los políticos y detienen el desalojo, entonces al ver eso, los dueños de estas picardías se lanzan a hacer las cosas sin ningún miedo”.

Dijo que la comisión agraria que encabeza el gobierno designó tres mesas en las que estará representado el Cohep por un delegado. “Esperamos que haya un trabajo efectivo, si no hay un trabajo efectivo, nos vamos a retirar porque si no va a funcionar la cosa, no queremos que nos ensucien porque ya ensuciaron el resto de organizaciones”, manifestó.

El representante de la iniciativa privada, dijo que en el flagelo de las invasiones “hay alcaldes, diputados de Libre, funcionarios que promueven las invasiones y no les da miedo que los filmen y que les tomen fotografías”.

Especificó que en las tomas de tierra en la ciudad de El Progreso aparecen funcionarios del INA y diputados de Libre.

A las 36 denuncias de invasiones de tierra en Villanueva, Cortés, en los últimos tres días, acentuó que el problema puede ser más grave porque no se toman decisiones en el Poder Judicial, “cuando no se cumple la orden de un juez, pues entonces hay que sancionar a quien no la cumple, y eso no está ocurriendo”.

“La Policía muy bien gracias, tal vez han de andar cuidando funcionarios porque cuidando la propiedad privada no existe”, aseveró.

Demandó a los funcionarios no poner más excusas para garantizar la propiedad privada y las inversiones en el país.

“Esperamos mañana tener una respuesta clara de lo que se va a hacer, si en los próximos días no se avanza o no se dan planteamientos serios, nosotros nos vamos a tener que retirar, no les vamos a hacer el juego a los picaritos. Esas mesas no han servido absolutamente para nada y tienen un año y no se hizo nada”, concluyó. JS