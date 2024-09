Poesía venezolana, colombiana, chilena y argentina este miércoles en Tegucigalpa

Tegucigalpa – Si usted quiere saborear platillos de sabrosos versos condimentados con el amor y la magia de cinco grandes poetas del sur del continente, lléguese este miércoles por la noche al Salón Cultural de Distrito Artemisa.

– Gratis, a partir de la 7 PM en Distrito Artemisa.

– Festival Internacional de Poesía Tegus Sí Canta del 18 al 22 de junio.

– Además de Tegucigalpa, son sedes Ojojona, Cantarranas y Talanga.

Ely Rosa Zamora (Venezuela), Álvaro Inestroza Bidart (Chile), Yirama Castaño y María Matilde Rodríguez (Colombia), y Marta Miranda (Argentina), leerán parte de su repertorio poético durante la II Edición del Festival Internacional Tegus Sí Canta.

El año pasado, Tegus Sí Canta fue dedicado al maestro Lívio Ramírez; el de 2024 es un homenaje al querido poeta Tulio Galeas.

Pero dejaremos las entrevistas para otro momento; esta vez, los poetas nos contestarán a través de sus versos.

Habla Ely Rosa Zamora:

“Mi abuela me dijo que detrás de los ojos de las muñecas

había huecos vacíos

así que decidí sacarles los ojos y meterles los dedos

en los huecos.



Llegué a penetrar el cerebro de las muñecas con mis dedos

pero solo sentí un vacío más grande y mis dedos flotando

en ese gran hueco.



Luego cerraba los ojos y trataba de imaginar

si detrás de mis ojos el vacío sería el mismo

pero generalmente me quedaba dormida.”

Habla María Matilde Rodríguez:

“Mi madre ha venido a visitarnos

Vuelve para jugar con nosotros en el patio

mientras nos mira desde su cuerpo de niña de tres años

Ahora es la hija de mi hermano que es el mismo retrato del abuelo

el que cantaba un himno de soledad donde una piragua navegaba en el Cesar y

un ejército de estrellas la seguía.



Solo que el ejército que nos persigue no es de estrellas

ni el Cesar es navegable

y las piraguas desaparecieron

con la llegada de las naves holandesas.

¿Recuerdas madre?

Ahora yo tengo un miedo indescifrable

y dos hijos que no se parecen a ninguno de ustedes

Tal vez en otro país una mujer dejó su huella de aceitunas en la sopa

que bebemos sin preocupaciones y sin penas

Ahora cantamos No Woman No Cry

y sentimos la misma nostalgia del abuelo, pero nos importa menos

Y ahora madre

somos capaces de cualquier cosa

por olvidarlo todo y empezar de nuevo”.



Me seco las lágrimas del corazón. ¡Cuánta nostalgia, cuánta ternura, cuántos recuerdos en estos poemas de Ely y Matilde!

Habla Marta Miranda.

“Quizá sea el momento

de tener una casa, un hogar

un perro que nos lama



Estampita

del álbum familiar

lejos del centro

tuvimos una casa

postal imperfecta

faltó siempre

el animal doméstico”.

Habla Yirama Castaño.

“Cuando comencé a viajar,

no pude resistir la tentación de parar

en la estación equivocada.

Pequeño pueblo de bombilla en la escalera,

habitar cualquiera de tus casas era bailar

en una ronda de gaitas y tambores.

No importaba la lengua arenosa,

ni el calor colándose en la pared de la cocina.

Bastaban eso sí los olores de la tierra,

la lentitud descalza en el centro de la plaza.

Nadie tenía nombre

y sin embargo todos se llamaban.

Las mujeres pintaban sus labios

en punto de las seis

y los hombres aplastaban fichas

en medio de los gritos y la fiesta.

Pero un día llegaron los falsos monjes

a pintar con aerosoles

agujeros negros en tu cielo.

Pequeño pueblo,

ahora que vuelvo con el camino despejado,

ahora que la brújula señala el norte sin equívoco

hay algo que no entiendo,

todos callan

y una fila de cantadoras

con velas en las manos

alumbran la marcha

que aleja a los niños

de la prometida tierra”.

Hablaron las mujeres, y nos conquistaron. Pase usted, querido poeta Álvaro Inostroza Bidart.

Habla el poeta.

“A ratos no se escucha el silencio

entre tanta música de plumas.

El oído late con su propio dolor

antes de salir al patio de luz.

Un higuera estalla.

La espalda entrega sus lunares al vacío.

Desde lejos se acerca la marea,

por las terrazas,

por las escaleras,

por las monturas de los cerros.

La tarde transcurre

mientras el alma suspende las visitas.

Es un solo momento de intimidad

con el espacio.

Todos los ritmos habitan el cuerpo

sin mancha.

Parece cierto.

Pero no.

El error es la irrupción

de la inocencia”.

Geniales sí, todos estos poetas. Inocentes… ¡Tengo mis dudas!