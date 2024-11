Pobladores de la Colonia Nueva Era realizan toma por falta de agua

Tegucigalpa – Un grupo de vecinos de la colonia Nueva Era se tomó esta tarde de viernes el acceso principal a esa zona, en las cercanías del anillo periférico, en exigencia de agua potable.

Los manifestantes reclaman que ante los extensos racionamientos del vital líquido tienen que estar comprando a 40 o 55 lempiras el barril de agua, mientras que cuando quieren comprar la pipeta por hasta 600 lempiras.

“Hay gente que no tiene trabajo y no tiene como tener agua en sus casas”, reclamó una vecina quien también dijo que este día las autoridades municipales estuvieron regalando agua, pero no llegaron a esa colonia. VC