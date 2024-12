Población tiene razón de tener mala imagen de Congreso admite diputado Subilón

Tegucigalpa- El diputado del Partido Liberal, Yahvé Sabillón, reconoció la mala percepción que tiene la población hondureña sobre el Congreso Nacional y los 128 congresistas que lo integran. Sabillón señaló que, aunque algunos legisladores tienen mayor responsabilidad que otros, «a todos nos meten en el mismo saco».

El parlamentario criticó el sistema actual del Congreso, mencionando que su Ley Orgánica limita severamente la capacidad de los diputados para actuar sin la convocatoria del presidente del Legislativo.

“Es cierto que en el Congreso Nacional su Ley Orgánica prácticamente secuestró las capacidades de poder convocar. Si el presidente del Congreso no convoca, así como no lo hizo durante cuatro meses en la parálisis legislativa, ¿qué podemos hacer nosotros? Absolutamente nada, a menos que juntemos unos 50 diputados y tratemos de irrumpir en las instalaciones del Congreso para sesionar conforme a la ley”, declaró.

Sabillón también denunció la falta de oportunidades para que varios diputados presentaran proyectos de decreto debido a las decisiones discrecionales de la presidencia del Congreso. “Hay muchos compañeros que tienen proyectos importantes, pero no se les da la palabra. Yo mismo tenía un proyecto relacionado con la formación de especialistas en medicina para cubrir áreas críticas en el sistema de salud, pero no se avanzó porque no se me dio la oportunidad”, explicó.

El congresista admitió que el Legislativo no ha cumplido con las expectativas de la ciudadanía, lo que ha generado descontento. “El pueblo está molesto y con justa razón. No podemos esconder los números negativos. Este Congreso no ha llenado las expectativas”, manifestó.LB