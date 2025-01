“Planillas fantasmas” en IHSS se pasó al MP, dice ministra Paredes y libra de responsabilidad a parientes de la familia presidencial

Tegucigalpa – La ministra de Salud, Carla Paredes reveló que el caso de las planillas fantasmas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ya fue enviado al Ministerio Público, al tiempo que descartó la participación de la hermana de la presidenta Xiomara Castro.

– El expediente de las planillas fantasmas está acabado en un 90 %, dijo Paredes.

– El Seguro Social enfrenta una problemática de larga data, agravada durante la administración Castro tras el escándalo generado por el llamado “planillazo”.

“Eso quedó descartado”, dijo la funcionaria a la pregunta de los periodistas sobre el involucramiento de personas ligadas a la mandataria hondureña.

“Cuando vemos los nombres que se manejan, las firmas que entran y las áreas involucradas, quedó absolutamente descartado e incluso el Ministerio Público extendió a esta persona que señalan de la familia presidencial, una constancia, y yo puedo dar fe de que en todo ese documento de investigación, los nombres que se manejan son los nombres de toda la vida del Seguro Social, ahí no hay recurso humano nuevo y son los mismos que sabían cómo se burlaba el proceso, así que eso va por esa línea”, explicó.

La doctora Paredes garantizó que el pueblo hondureño sabrá quienes saquearon las armas del Seguro Social y que lo deberán de devolver “peso a peso” y si no se puede recuperar lo anterior, sí lograrán recuperar los siete millones que se robaron de los tres meses que mantuvieron esa planilla.

La ministra de Salud, Carla Paredes.

Planilla de 6 mil empleados en IHSS

La también presidenta de comisión interventora del IHSS, dijo que la planilla de 6 mil empleados en el Seguro Social es histórica y se arrastra de años.

Apuntó que ese centro asistencial tiene necesidad de médicos especialistas y que hay capacidad financiera para pagarlos.

Paredes se quejó que le sacaron de contexto la declaración en la que se asegura hubo contratación de 5 mil 200 empleados en el IHSS.

“Cuando me dicen doctora la vamos a entrevistas, yo digo, Dios me van a sacar de contexto todo. Cómo vamos a contratar 5 mil en dos años si la institución tiene 6 mil empleados desde hace décadas. Sí se han contratado administrativos, claro que hubo contrataciones, pero no en el recurso que se requería”, declaró.

Insistió que le sacaron de contexto sus declaraciones, en vista que si se hubieran contratado a 5 mil personas, entonces el IHSS solo operaba con mil y eso no es cierto, “eso es imposible”, dijo.

Sin especificar cuántas personas han sido contratadas en los últimos tres años, la ministra señaló que todos los directores que ha tenido el Seguro Social desde 2022 hicieron sus propias contrataciones, algunas de las cuales fueron canceladas.

Casos de metapneumovirus

En otro apartado, la ministra de Salud descartó dos casos sospechosos de metapneumovirus con antecedentes de personas o familiares recién llegadas de otros países. Los casos estudiados resultaron ser COVID-19.

Agregó que el metapneumovirus humano circula desde hace unos años en Honduras, al tiempo que mencionó estamos en época de virosis por lo que hay que vigilar todo este tipo de patologías.

Advirtió que los hospitales privados están obligados a informar casos sospechosos a Vigilancia Epidemiológica de Salud. JS