El IHSS convertido en botín político, se hunde en crisis

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – La institucionalidad en Honduras se debilita cada día y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), no es la excepción, por el contrario, ha sido apetecida al grado que se ha convertido en un botín político que lo mantiene desde hace varias décadas en una situación precaria.

– Con la publicación de la Ley Transitoria en la Gaceta, el IHSS podrá disponer fondos que sumarían entre 5,000 y 6,000 millones de lempiras, los que serán supervisados por las secretarías de Salud y Transparencia, un hecho calificado como burla a la rendición de cuentas.

– Especialistas exponen preocupación por manejo de fondos del IHSS y abogan por la transparencia.

– Las planillas fantasmas a manos “de la hermana” es otra denuncia que sacude al Seguro Social.

Los problemas del IHSS, no son simples desde el gran desfalco histórico del que fue víctima, luego vino una prolongada Junta Interventora, para una recuperación, sin embargo, hay quienes reconocen algunos logros de estabilidad de dicha junta particularmente financiera, al grado que dejó un fondo nada despreciable como ahorro “intocable o protegido”.

Pero luego de la interventora no se dio la estabilidad esperada y, por el contrario, el IHSS, se ha precipitado a una crisis histórica, donde las falencias van desde insumos básicos y medicamentos al déficit creciente de recurso humano y la falta de infraestructura.

Si había alguna esperanza de recuperación con la nueva administración del Gobierno de Xiomara Castro, ésta se ha venido desmoronando, con un desfile de directores.

Después de dos directores y un interinato, llegó el nombramiento del doctor Carlos Aguilar, quien dio señales que las circunstancias podrían ser mejores para la institución y en particular para los derechohabientes, pero la ilusión duró poco, y sorpresivamente interpuso su renuncia acompañada de una denuncia pública sorprendente que deja de manifiesto que el discurso oficialista no es coherente con la realidad.

El gobierno estaría nombrando una junta interventora en el IHSS que sería la que manejaría los L. 3 mil 600 millones.

Al borde del colapso

En los últimos años el IHSS, ha pasado al borde del colapso y los derechohabientes son los que más sufren los desaciertos o retrasos administrativos particularmente en la dispensa de los medicamentos ya que como respuesta a las recetas después de hacer largas filas reciben un no hay por respuesta. Y qué decir de las citas con especialistas que se consiguen con suerte y nunca a corto plazo.

¿Quién está detrás de las planillas fantasmas?

Otro de los escándalos denunciados con la salida del doctor Carlos Aguilar son las planillas fantasmas que operan en la institución de seguridad social.

“¿Quién está detrás de las planillas fantasmas?”, se pregunta constantemente el precandidato presidencial de Libre, Jorge Cálix, quien además pidió investigar esta denuncia que lanzó el propio doctor Aguilar.

“Por qué no hablamos sobre la hermana de quien está involucrada en el tema de las planillas fantasmas del Seguro Social”, repreguntó el político.

Subrayó que “por qué no se habla que hay otro nuevo acto de corrupción en el Seguro Social, al igual que lo hizo la administración pasada. Esta administración está saqueando el Seguros Social con planillas fantasmas”.

El presidenciable de Libre, Jorge Cálix pidió invertigar a la hermana de una alta funcionaria por las planillas fantasmas.

El diputado del partido en el poder sugirió al Fiscal General, Johel Zelaya, que cite al doctor Carlos Aguilar para que diga quién está detrás de las planillas fantasmas.

Puntualizó que el Fiscal Zelaya es primo político de la candidata oficialista de Libre, Rixi Moncada, y que ya tienen preparado un requerimiento fiscal en su contra y contra quienes le apoyan. “Señor fiscal, el problema suyo y el de su tía es conmigo, deje a los demás por fuera, yo no voy a salir corriendo, yo no me voy a esconder, aquí estoy, mi oficina queda justamente atrás del Ministerio Público, así que cuando quieran, búsqueme y presénteme los requerimientos que quiera”, remató.

Para evitar ese colapso de la institución el doctor Carlos Umaña, quien conversó con Proceso Digital, apuntó que, entre las medidas urgentes, están la realización oportuna de licitaciones para medicamentos, la contratación de entre 300 y 400 especialistas, y unas 500 enfermeras.

Pero lo grave del asunto es que este punto es más complejo que el de los medicamentos porqué según explicó el doctor Umaña, hay una terrible carencia de médicos especialistas y obviamente esto no se soluciona ni en el corto ni mediano plazo.

Fondos son para expansión y no para gasto corriente

El diputado y médico, Carlos Umaña reseñó que el exdirector del IHSS, Carlos Umaña, los visitó previo a la discusión de la aprobada Ley Transitoria para el Seguro Social. En esa oportunidad expuso un plan de inversión que incluía la construcción de varios policlínicos, uno de 100 camas para San Pedro Sula y otro similar para Tegucigalpa.

El doctor Carlos Umaña.

Dijo que debido a la exposición del doctor Carlos Aguilar, decidió apoyar la Ley para la Regulación de las Aportaciones y Cotizaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social. “Miramos que se estaba desarrollando el Seguro Social, especialmente en el sector noroccidental del país. Él habló específicamente de varias ciudades: Choloma, Santa Rosa de Copán y La Ceiba, asimismo se harían los estudios para Siguatepeque y el hospital de San Pedro Sula mismo”, refrescó.

Testificó que debido a esa planificación fue que las bancadas de oposición votaron a favor de la Ley de Transición en el IHSS.

Dijo que para velar por los fondos que fueron liberados se creó una comisión de rendición de cuentas integrada por las secretarías de Salud y Transparencia. “A ellos se les debe presentar un plan de inversión o expansión, ya está reglamentado cómo se deben usar esos fondos, esos recursos no son para gasto corriente”, señaló.

“Como diputado me sumo para verificar que se logre la expansión en la zona noroccidental de Honduras para beneficio de los pacientes en el Seguro Social”, puntualizó.

Una crisis más allá de lo visible

El doctor Umaña expuso que la crisis del IHSS, es tanto administrativa como financiera. Opinión que es compartida por otros especialistas como el presidente del Colegio Médico, Samuel Santos.

“La situación del Seguro Social es crónica”, y en este caso en particular el doctor Carlos Aguilar ha sido claro que lo que lo orilló a renunciar fue la falta de apoyo político y no está hablando de la Junta Directiva como se quiso dar a entender, las relaciones del doctor con la junta fueron muy buena, dijo Santos quien es miembro de la JD-IHSS.

El problema del Seguro es la ingobernabilidad, producida precisamente por quien debería de poner orden, “quienes toman las decisiones en el Seguro Social no trabajan en el Seguro, son familiares y amigos de la presidenta y diputados que son los que deciden a quién contratar a quien no contratar y a quién nombrar”.

Seguidamente detalló que para el caso el doctor Carlos Aguilar en San Pedro Sula no pudo quitar ningún gerente y no pudo porque hay personas que tienen mucha cercanía con la presidenta, y así fue imposible que él pudiera hacer cambios y al no poder hacer esos cambios y formar su equipo de trabajo fue imposible que lograra sus objetivos.

Finalmente, el presidente de los médicos dijo que mientras se siga viendo las instituciones como un botín, nada va a funcionar, al tiempo que advirtió que posiblemente, las autoridades superiores están pensando en nombrar otra comisión interventora “donde ellos van a poder hacer cosas de manera impune y no va a cambiar nada, porque los sectores políticos y tramitadores políticos, son los que van a seguir gobernando el Seguro social en detrimento de las grandes mayorías”.

¿Y ahora qué viene con las Leyes aprobadas, serán solución?

Recientemente el Congreso Nacional aprobó la Ley del Fondo de Reserva Laboral y la Ley Transitoria del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero la misma generó suspicacias al no ser publicada en el diario Oficial La Gaceta, cuando otros decretos de interés se publicaban de inmediato.

Luego cuando el doctor Aguilar, reveló que la gota que rebalsó el vaso para su renuncia fue el hecho de que la presidenta Xiomara Castro le pidiera dejar el proyecto de construcción de hospitales del IHSS, se colige que esa era la razón de no publicación, evitar que él tuviera el acceso a los fondos.

Ahora la pregunta es qué tan eficientes serán esas leyes para contribuir a la recuperación del IHSS, para el caso La Ley para la Regulación de las Aportaciones y Cotizaciones del IHSS, el beneficio de Invalidez Vejez y Muerte que administra el Seguro Social, la tasa de cotización será de 3.5 % para el empleador y 2.5 % para el trabajador y de 0.5 % para el Estado.

Así mismo se establecieron los techos de cotización en el IHSS, para los años 2024 y 2025 el cual estará constituido de la siguiente forma: Régimen de Invalidez Vejez y Muerte en el 2024 será de 11,336.32 lempiras para el 2025 será de 11,900.30 lempiras en el Régimen de Enfermedad y Maternidad para el año 2024 será de 11,109.30 lempiras y para el 2025 de 11,900.30 lempiras.

El doctor Carlos Aguilar, exdirector del IHSS, hizo serias denuncias horas después de su dimisión.

Según explicó a PD el doctor Umaña, con la publicación de la Ley Transitoria en la Gaceta, el IHSS podrá disponer de alrededor de 3,600 millones de lempiras y recibir una inyección presupuestaria adicional a través de un aumento en las cotizaciones, lo que sumaría entre 5,000 y 6,000 millones de lempiras aproximadamente.

El galeno detalló que los 3,600 millones de lempiras, considerados fondos intocables, quedarían automáticamente liberados. Umaña subrayó que, si los fondos se manejan de manera transparente, solo deberían usarse para inversiones, no para gastos corrientes.

Asimismo, mencionó que la nueva ley establece claramente cómo deben utilizarse los fondos y realizarse las licitaciones, eliminando la necesidad de un reglamento adicional. Esta ley debería garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos del IHSS.

Con el dinero adicional y los ingresos de los derechohabientes, el IHSS podría volverse autosuficiente. También destacó que el IHSS necesita alrededor de 1,200,000 afiliados cotizantes para operar eficazmente y poder realizar un mantenimiento oportuno.

Sin embargo, expresó sospechas sobre por qué no se permitió al doctor Carlos Aguilar manejar estos fondos, especialmente después que anunciara planes para contratar compañías extranjeras para administrar los fondos y realizar licitaciones internacionales para construir los hospitales.

Por otra parte, Umaña, reveló que también fue bloqueada en el Congreso Nacional, el crédito prendario del IHSS, destinado a la construcción de centros oncológicos y de diálisis.

Blanca Munguía, de ASJ.

Transparencia y autonomía

La directora de Salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Blanca Munguía, manifestó su preocupación por los constantes desafíos que enfrenta el sistema de salud público en Honduras, particularmente el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Según Munguía, este sistema ha sido afectado continuamente por cambios de autoridades y la falta de un sistema sólido que garantice la mejora de los servicios a la población.

La situación en el IHSS refleja la misma problemática en la Secretaría de Salud, con grandes retos y problemas estructurales que deben ser abordados para lograr un sistema eficiente y que responda a las necesidades de la población, adicionó.

En este contexto, la reciente renuncia del ahora ex director del IHSS, subraya estos problemas y su salida deja a la institución nuevamente en un estado de desprotección y falta de gobernanza. Según Munguía, los cambios de autoridades en instituciones como el IHSS tienen un impacto negativo en la población, ya que cada nueva autoridad implementa su propio plan de trabajo, lo que genera una inversión que no añade valor agregado y debilita el sistema.

El exinterventor del IHSS, Germán Leitzelar, recordó que cuando él asumió, el IHSS estaba colapsado y durante su intervención de ocho años, se logró equilibrar la institución y se dejaron fondos asegurados para garantizar el crecimiento y mejoramiento del IHSS, pero dijo que la falta de gobernabilidad y ahora la renuncia de Aguilar genera preocupación sobre el uso adecuado de estos fondos, ya que parece haber intereses en acceder a ellos.

Finalmente, los entrevistados abogaron para que la elección del director en propiedad del IHSS se haga mediante un concurso público y plantearon la necesidad de que el gobierno saque las manos de la administración del IHSS, porque argumentan que la seguridad social debe ser manejada de forma autónoma por trabajadores y empresarios, ya que la intervención del gobierno solo ha facilitado el clientelismo político y los fraudes debido a que también la Ley de Contratación del Estado permite prácticas corruptas. LB