Pese a tensión diplomática Honduras cree que relación con EEUU “no se romperá”

Tegucigalpa – Eduardo Enrique Reina, ministro de la Secretaría de Relacione Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), manifestó que las relaciones entre Honduras y Estados Unidos (EEUU) “no se romperán, sino por el contrario están trabajando”.

El funcionario dijo que convocaron a la embajadora –Laura Dogu-, para hacerle entrega de una nota de parte del gobierno “no hemos dicho que es obligatoria, sino un llamado a consulta que es normal en temas diplomáticos y estamos esperando conversar con ella a profundidad”.

En ese sentido añadió que “el propósito de la presidenta Xiomara Castro, es mantener una magnífica relación con los Estados Unidos”, externó al tiempo que sostuvo que algunas expresiones tienen que ver con decisiones soberanas que se toman en el Poder Legislativo.

Reina dice que esas decisiones entre otras buscan restablecer el orden en muchas situaciones de país, mismas que saltan la esfera normal de una relación bilateral y no se descarta que pueda convertirse en una injerencia que fácilmente pueden interferir en las relaciones diplomáticas.

“Entendemos que EEUU, busque defender sus empresas y use los mecanismos normales que se llevan a cabo si son mecanismos legales o administrativos, pero criticar decisiones que se están tomando de manera soberana, creo que eso ya sobrepasa los niveles normales”, agregó.

Asimismo refirió “deben entender que este país vivió 12 años de dictadura se destruyó la institucionalidad y EEUU con ciertos gobiernos apoyaron esas decisiones y fraudes electorales, estamos tratando de poner orden, un Estado de derecho que ayuden esas inversiones”.

Finalmente dijo que “hay proceso de consulta, protestas y que pueden dirigirse entorno a situación que no nos parece la forma correcta de parte de la embajadora, pero la relación se mantiene eso no indica un rompimiento, eso no es parte nuestra ni del gobierno de la presidenta Xiomara Castro”.

Los pronunciamientos de la embajadora de EEUU, no han caído bien en la clase gobernante, por ello, diplomáticos de ambas naciones, varias veces han intercambiado mensajes que generan tensiones en diversos sectores, pues desde el gobierno se acusa de injerencia, mientras que el resto, cree lo contrario y pide cautela en el trato del que se considera, el mayor socio comercial del país. JP