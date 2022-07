Siguen largas filas de pacientes en hospitales y triajes, buscando atención por COVID

Tegucigalpa- Grandes filas de personas en espera de atención por síntomas de COVID-19 se registran este miércoles en hospitales y triajes, donde se reporta alta positividad.

Según reporte de medios en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cientos de hondureños buscan atención médica desde tempranas horas, mientras las filas del personal siguen mermadas por el contagio del virus.

La misma situación de largas filas de personas en busca de atención se da en centros de salud pública y privada, así como en los triajes de las principales ciudades del país.

Los médicos reportan una alta positividad por lo que recuerdan reforzar las medidas de bioseguridad y acudir a vacunarse.

Los especialistas también alertan que la variante que circula es cinco veces más contagiosa que otras que han circulado.

Se trata de la variante Ceuntaurus, también denominada por algunos científicos como la subvariente BA.2.75, esta preocupa a los profesionales por su rápida capacidad de trasmisión y el aumento en número de contagios.

Aunque se ha dicho que los síntomas son leves, los especialistas también han alertado que no se debe confiar porque no es cierto que se trate solo de casos leves ya que hay casos diferentes en los que sí pueden darse serias complicaciones sobre todo en grupos vulnerables o que no tengan vacunas.LB