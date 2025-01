“Pequeños cobros” de L. 520 se hacen a pacientes por exámenes, confirma director del Instituto del Diabético

Tegucigalpa – El director del Instituto Nacional del Diabético, Diego Sánchez, confirmó este viernes que se hacen “pequeños cobros” a pacientes que requieren exámenes.

Explicó, que en este centro asistencial se ofrecen una serie de exámenes médicos por lo que se cobran 520 lempiras “una pequeña cantidad” si se compara el costo en el sector privado.

Señaló que estos exámenes en hospitales privados tienen un costo arriba de tres mil lempiras, pero en el Instituto Nacional del Diabético sólo se cobran 520 lempiras a los pacientes.

“Para poder nosotros mantener el laboratorio activo con reactivos siempre necesitamos hacer ese pequeño cobro”, declaró a periodistas en Tegucigalpa.

Detalló, que este centro asistencial recibe “un presupuesto muy pequeño” por parte de la Administración Central a través de la Secretaría de Salud (Sesal).

“Con el pequeño cobro que se hace en el laboratorio es que se sostiene esta institución”, enfatizó.

No obstante, dijo que los pacientes que no puedan pagar dicho costo se pueden avocar directamente a él y no se cobrará.

Actualmente trabajan en los estudios necesarios para solicitar una ampliación del presupuesto y eliminar este cobro que se realiza a los pacientes diabéticos del país.

Los pacientes se han quejado por meses de los cobros que se realizan en los hospitales y centros de asistencia médica pública en el país.

Pese a que las autoridades insisten en que se trata de pequeños y hasta simbólicos cobros, la población de a pie reciente el alto costo de la salud pública. PD