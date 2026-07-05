Pedro Sánchez prepara un fraude electoral al conceder la nacionalidad a nietos de exiliados españoles. 

Por Alberto García Marrder, análisis desde Madrid.

Para Proceso Digital, La Tribuna y El País de Honduras

El Jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, planea darle (o regalarle) a más de dos millones de nietos de exiliados españoles la nacionalidad con el fin de aumentar el censo electoral y votarle cuando lleguen las elecciones.

Alberto Núñez Feijóo, líder del partido opositor Popular, ve al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el poder, “muerto de miedo”, porque “con los votantes actuales no le salen las cuentas” y por eso está “fabricando votantes en Hispanoamérica».

Sánchez, de 54 años, es Jefe de Gobierno de España desde el año 2018 y planea seguir en el poder cuando se celebren elecciones previstas en 2027, a pesar de los sondeos en contra.

La “Ley de los Nietos”, como se conoce a la Ley de Memoria Democrática, prevé el derecho a optar por la nacionalidad española a los hijos y nietos de nacionales españoles nacidos en el extranjero.

Todo está vinculado al exilio español, antes, durante y después de la guerra civil española (1936-1939), que llevó al poder al dictador Francisco Franco por 40 años.

Durante esa época, miles de españoles se exiliaron en Francia, la Unión Soviética y en Hispanoamérica, especialmente en Argentina y México, donde ocuparon cátedras en universidades y crearon empresas.

Muchos solo regresaron a España hasta la muerte de Franco en 1975.

(Yo también soy hijo de emigrante español, pero de fines económicos y no políticos. Se fue a Cuba primero (como camarero) y luego a Honduras para montar una empresa de alimentación.)

Foto de Pedro Sanchez, Jefe del Gobierno Español.

Copio de Wikipedia “, la guerra civil española provocó el mayor desplazamiento de población en la historia de España, estimándose que entre 450,000 a 500,000 personas abandonaron el país en 1939, cuando terminó el conflicto. La mayoría a Francia.”

Este éxodo estaba compuesto por combatientes republicanos de un ejército vencido, civiles, intelectuales, mujeres, niños y ancianos.

Los que se quedaron en Francia y durante la segunda guerra mundial, muchos fueron confinados en los campos nazi.

Y sigo con Wikipedia : “Entre 50,000 a 60,000,españoles cruzaron el Atlántico y de estos, cerca de 20,000 llegaron a México, donde formaron una élite de intelectuales. Muchos se fueron a Cuba, Chile y República Dominicana.”

Alertados por el “pucherazo” electoral que está tramando Sánchez, Feijóo va a introducir en el congreso varias resoluciones para endurecer el acceso a la nacionalidad española.

A los más de dos millones de nietos (o hasta bisnietos) del exilio, habría que añadir casi un millón de inmigrantes (especialmente africanos, vía Canarias) que han regularizado su situación inmigratoria, con la ayuda del gobierno central. Estos no hablan español ni piensan integrarse.

El congreso acaba de aprobar una resolución para que dimita Sánchez o que se someta a un voto de confianza. El líder del PSOE sabe que la perdería y, por lo tanto, no acepta someterse a un voto de confianza.

Sánchez ya ha perdido el apoyo parlamentario de los separatistas catalanes y vascos. Y sigue solo en el desierto, esperando que los nietos del exilio o los africanos que llegan en cayuco a las Islas Canarias le permitan una reelección. Pero está dispuesto a aguantar y no rendirse.

Lo incongruente de esta situación podría ser que unos 600,000 porteños de Buenos Aires (y “nuevos” españoles), más o menos, decidan por casi 50 millones de habitantes de un país (España), que nunca han pisado, pero sí que sus abuelos hablaban con añoranza.