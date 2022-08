Partido Nacional no está interesado en colocar magistrados en la CSJ, señala David Chávez

Tegucigalpa – El Partido Nacional no está interesada en colocar magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), manifestó el presidente de esta institución política, David Chávez Madison.

“Nosotros no estamos interesados en poner ningún magistrado, cero magistrados, los interesados con nombre y apellido son ellos (Libre)”, dijo Chávez en las últimas horas.

Señaló que el objetivo del Partido Nacional es evitar que la CSJ esté “a la corte y a la medida” del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Chávez Madison puntualizó que si Libre logra colocar sus cuadros en el Poder Judicial, este poder del Estado tendrá tinte político y se convertirá en una “Corte Suprema de Injusticia”.

Aseveró que la intención de Libre de tener la mayoría en la CSJ es eliminar los artículos constitucionales relacionados con la consulta popular.

“El interés de ellos en la Corte (Suprema de Justicia) es para eliminar esos artículos constitucionales de la consulta popular”, expuso.

El presidente del Partido Nacional expresó que el lema del actual gobierno es “no hay” en referencia a la falta de empleo, medicina en los hospitales públicos, dinero para pagarle a los médicos y los proyectos de infraestructura.

En este gobierno no hay, así le vamos a poner, porque no hay nada, ironizó.

El único discurso que tiene este gobierno es señalarnos que “somos narcos”, no debaten con ideas ni con propuestas, con eso no come el pueblo hondureño, dijo el excongresista.

Opinó que el gobierno tiene tiempo de corregir la soberbia de poder que tienen algunos funcionarios y diputados antes que el pueblo pase factura.