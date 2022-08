Partido Liberal frenó intento de Libre para destituir a titular del Conadeh, revela diputado nacionalista

Tegucigalpa – Antonio Rivera Callejas reveló este domingo que fue la bancada del Partido Liberal (PL) en el Congreso Nacional (CN) quien frenó al partido de gobierno en las intenciones de destituir a la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.

Rivera Callejas dijo que los oficialistas de Libertad y Refundación (Libre) querían quitar del cargo a Izaguirre porque sencillamente, ella no responde a los intereses políticos que persiguen en la Cámara Legislativa hondureña.

“Primero se dijo que no tenía título de abogada, se les mostró que sí, luego que no estaba colegiada, pero la ley no dice que tiene que estar incorporada en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH)”, recriminó el legislador en declaraciones a Radio América.

En ese sentido, sostiene que se trató de un plan perverso de Libre y la misma tenía características meramente políticas y que afortunadamente no lo pudieron concretar porque esas intenciones las frenó el Partido Liberal.

Finalizó diciendo que en este caso no cabe una nueva elección, lo que si encaja es que se repita la elección para la junta directiva del Congreso, porque hasta ahora sigue siendo ilegal e inconstitucional, no tenían los votos para poner a Luis Redondo como presidente.

“Cuando vieron la reacción de los liberales se echaron para atrás y no creo que lo quieran intentar nuevamente”, concluyó. JP