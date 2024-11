Partido Liberal está fortalecido y listo para dar la lucha, aunque Libre quiere destruirlo, asegura Mauricio Villeda

Tegucigalpa- El diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda, aseguró este lunes que esa agrupación política se encuentra en un proceso de fortalecimiento y resurgimiento, lista para dar una batalla crucial en el contexto político hondureño.

“Yo creo que hay muchos que son caballitos de Troya enviados por el expresidente de la República, para tratar de minar al Partido Liberal”, afirmó el diputado.

Villeda subrayó que la unidad es ahora la ambición principal del Partido Liberal de Honduras (PLH) y que cualquier intento de división debe ser rechazado firmemente.

“Hay que respetar que hubo dos movimientos que presentaron su documentación completa para participar en las elecciones primarias, y los que no, tienen que subsanar”, indicó el congresista, refiriéndose al proceso de inscripción interna.

Villeda advirtió que el PLH no debe permitir ninguna fragmentación, especialmente cuando, a su juicio, el partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), busca continuar con lo que él considera una intención de debilitar al Partido Liberal. “Libre no se puede nutrir de otro partido que no sea el PLH”, sostuvo.

El diputado recordó que el actual partido de gobierno surgió como una ruptura interna en el PLH, “pero regresó para partir el partido por la mitad, y ahora la intención es seguir destruyendo al Partido Liberal”, aseveró.

Sin mencionar nombres, Villeda alertó sobre la posible presencia de “caballitos de Troya” enviados por el expresidente de la República (Manuel Zelaya), para debilitar la unidad del partido.

“La ambición más grande del partido ahora es la unidad”, declaró. Además, Villeda destacó que la oposición coincide en un objetivo común: “existe un anhelo grande de unidad por Honduras”, expresó, y afirmó que, tras las elecciones internas, el Partido Liberal está preparado para luchar por la democracia en el país.LB