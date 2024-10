¿Para quién soy un estorbo o una amenaza? responde Asfura sobre acusación en su contra

Tegucigalpa – El exalcalde capitalino Nasry Asfura se preguntó este martes si representa una amenaza o un estorbo para otros sectores para que le interpongan un requerimiento fiscal en su contra por desvío de fondos municipales.

– El MP hasta se atrevió a acusar a funcionarios del TSC en una medida de desesperación relacionada a un informe emitido a favor del exalcalde Asfura, expuso el abogado Aspra.

“Para quien soy un estorbo, para quien soy una amenaza, si mi corazón no tiene ningún resentimiento, no amenazo a nadie no le hago nada a nadie”, declaró Asfura.

Este martes, la defensa de Asfura realizó una conferencia de prensa, donde presentaron los argumentos que desacreditarían las pruebas del Ministerio Público.

Asfura apareció al final de la conferencia de prensa para expresar que se ha dedicado a trabajar, y que es lo que quiere para Honduras y su población.

Estoy en política, pero no ando hiriendo, ni molestando, ni dañando a nadie, manifestó el también precandidato presidencial nacionalista.

“Soy una amenaza, soy un estorbo para alguien, pero no lo hago con sentimiento de maldad; le sirvo a la gente, la quiero y me da demostraciones de cariño, no tengo culpa de eso”, aseveró.

Yo demuestro lo que siento y aquí estoy firme para trabajar y servir para Honduras, enfatizó.

El precandidato presidencial remarcó que él no tiene problemas con nadie, pero que está firme por Honduras y que sus sentimientos son inquebrantables.

“No la debo no la temo, no soy una persona abusiva ni interesada para hacer una maldad ni apropiarme de algo indebido y aquí me van a tener siempre”, sentenció.

Previamente, el abogado defensor Dagoberto Aspra, comentó que de los 17 millones de lempiras que manejó Asfura como alcalde, 187 mil no tendrían soporte, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público.

Señaló que se dedujo una responsabilidad civil por 114 mil lempiras a través de un recibo, y que fue producto de la auditoria que realizó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Aspra denunció que callaron a detectives de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y miembros del TSC para que no saliera a luz la auditoria civil que se hizo de la solicitud de antejuicio.

Reveló que en una junta de la AMDC, en la que había regidores de la oposición, autorizaron a su cliente a hacer reembolsos por cinco millones de lempiras.

El abogado defensor dijo que la figura del reembolso es la razón por la que el ente acusador pierde los juicios, señalando que el funcionario utiliza fondos propios y son solicitados en reembolsos.

Garantizó que tiene todos los documentos de todas las ayudas y donaciones que se hizo durante la gestión de Nasry Asfura (2014-2022).