Para insultar a la gente no se necesitan L.500 millones, dice Beatriz Valle sobre presupuesto de Planificación Estratégica 

Tegucigalpa – Para la diputada del Congreso Nacional, Beatriz Valle la asignación de 500 millones de lempiras, que solicita el Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto General 2025 para las comunicaciones de la Secretaría de Planificación Estratégica, que dirige el sociólogo Ricardo Salgado “para insultar a la gente”, son injustificables.

“Yo no conozco ningún logro de esa secretaria, más que insultar al pueblo hondureño, eso sí hace desde su cuenta de X, insultar a la población hondureña, faltarle al respeto, decirle a cualquier persona que pregunte lo que sea, imbéciles, ignorantes, estúpidos, eso siempre he visto yo, pero para eso no se necesitan 500 millones de lempiras”, señaló la parlamentaria.

Y mientras la Secretaría de Planificación Estratégica tendrá ese monto para publicidad, “los hospitales estarán sin medicina, porque a Salud solo les dan 136 millones de lempiras”, cuestionó la ex militante del Partido Libertad y Refundación (Libre) y ahora del Partido Liberal.

De igual forma, indicó Valle, antes de votar por el Presupuesto 2025, necesitan conocer el propósito de los 12 mil millones que se han asignado a la cuenta discrecional, que es la cuenta confidencial de Casa Presidencial.

“Porque nosotros tenemos una deuda enorme, que tenemos que pagar, además los bonos soberanos, que es importante que el pueblo hondureño lo sepa, fueron colocados a la tasa de interés más elevada que hemos tenido en este país”, dijo.

La parlamentaria agregó que a los hondureños también les afecta “a devaluación acelerada que estamos sufriendo a raíz de que ellos tomaron decisiones tardías con respecto a la Tasa de Política Monetaria (TPM)”, afirmó.

“Yo he escuchado, y no estoy segura, que parece que como no se sabe cuánto se va gastar en las elecciones del próximo año, es que el presupuesto podría salir de Casa Presidencial, pero esas son las dudas que tenemos”, dijo. VC