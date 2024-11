Para el expresidente Hernández nunca fue opción declararse culpable en EEUU, revela Ana García

Tegucigalpa – La exprimera dama Ana García dijo a Proceso Digital este lunes que nunca fue una opción para su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, declararse culpable o negociar con la Fiscalía de Estados Unidos.

– No existe una evidencia real que vincule a Juan Orlando con las operaciones por las que se le acusa en EEUU, externó García.

Lo anterior para evitar ir a juicio y exponerse a una condena incluso de por vida, porque tienen cómo probar que las acusaciones son creadas a base de testimonios de narcotraficantes.

Consultada sobre la posibilidad en algún momento de aceptar culpabilidad en un delito menor relacionado con narcotráfico, respondió: “no porque mi esposo es inocente y yo sé que hay abogados pagados por el crimen organizado, hay también algunos ‘expertos’ o exagentes que hablan por todos lados. Todos ellos tienen una agenda. Yo siempre digo que nada se mueve si no es por la voluntad de alguien”.

Adicionó: “Ellos se mueven porque alguien los mueve o porque algo los mueve, entonces les pido a los hondureños que no se dejen desinformar porque estoy más que segura que los que opinan nunca han visto ni la mitad de una página de lo que contiene el expediente”.

Según la exprimera dama, la información denominada 3500 sólo puede ser conocida por los abogados, de ambas partes, y los acusados. Entonces, “no me explico cómo muchos se atreven a afirmar ciertas situaciones sin conocer estos documentos”.

“Todo es pura especulación. Mi esposo es inocente, por lo tanto nunca estuvo en él, ni huir como muchos dicen -mentirosos por asegurar eso-, y tampoco negociar algo porque el que nada debe, nada teme. Así como Juan Orlando salió con la frente en alto de mi casa, así va a volver porque va a demostrar, no sólo a Honduras sino al mundo entero, que es víctima de una tremenda conspiración orquestada por sectores del crimen organizado y acompañados de personas que uno no lo creería, pero que son personas dedicadas a hacer daño e interesados que Honduras no combatiera el crimen y el narcotráfico para seguir con las peores estadísticas del mundo”, explicó.

La exprimera dama, Ana García.

Consultada sobre la condena a cadena perpetua a su cuñado Juan Antonio Hernández, siempre por delitos de narcotráfico, respondió que son casos diferentes porque su esposo se cometió a un proceso de extradición y nunca pensó en huir. “No es el mismo caso, no son los mismos resultados, no son las mismas condiciones, se va a poder probar, y en el caso de mi cuñado está sujeto a otros recursos pueden determinar una situación muy diferente”, manifestó.

Defendió y aseguró a pie juntillas que su esposo no será condenado. “Estoy más que segura de quien es Juan Orlando, estoy más que convencida que la verdad saldrá a la luz”, apostilló.

Puntualizó que la acusación al expresidente es un tema político que fue elevado a lo legal por intereses de perjudicarlo inventando una serie de mentiras que -según ella- serán desvirtuadas en el juicio programado para el 5 de febrero, aunque el mismo podría sufrir un retraso.

¿De qué vive? ¿Se siente abandonada por la alta dirigencia del Partido Nacional? ¿Hay posibilidad de asistir al juicio de su esposo con visa humanitaria? ¿Qué pasó con el dinero recaudado en GoFoundMe? Aquí la entrevista completa: