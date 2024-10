Paquetazo tributario afecta el costo de la canasta básica, reitera Cohep

Tegucigalpa – “El paquetazo tributario afecta los costos de las materias primas, de la energía y de los combustibles que necesitan las empresas para producir comida”, reiteró este miércoles el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera en relación a las reformas tributarias que impulsa el Ejecutivo.

Herrara detalló que el problema del impacto a los costos de producción, es que el costo no se queda ahí, sino que este se traslada a través de los precios de consumo.

“Cuándo un hondureño va a comprar a la bodega del mercado, al supermercado o va a la pulpería, se va a encontrar con que el precio de la tortilla ya no vale 95 centavos y no te vale 1.10 lempira; se va a encontrar con que la libra de pollo y ya vale 34 lempiras sino que ahora vale 40; se va a encontrar con que el precio de los frijoles ya no es 24 y ahora va a ser 28 la libra”, aseguró.

El representante del Cohep agregó que cuando un paquetazo no genera empleo, “como es este caso”, lo que hace es que aleja la inversión, con lo que “le está quitando por un lado la oportunidad a nuestro pueblo de generar más ingresos que comprar la comida y además le está afectando el costo de los productos que están en la canasta, que no va a poder adquirir para ponerlo llevar a la mesa de su casa y que dale de comer a sus hijos”.

Al no llevar la comida a la mesa, “genera más pobres y genera más migración”, advirtió tras pedirle al gobierno un alto a la “exportación de más hondureños”.

“Lo que queremos exportar es más bienes y servicios, queremos generar más empleo, queremos generar más ingresos para los hondureños, queremos que el hondureño se quede aquí y que tenga capacidad para comprar la comida que necesita su propia familia”, indicó al pedirla a los diputados del Congreso Nacional, que por favor legisle para el pueblo hondureño. VC