Panthers dan de baja al mariscal de campo Baker Mayfield por malos resultados

Redacción Deportes – Los Carolina Panthers de la NFL dieron de baja este lunes al ‘quarterback’ Baker Mayfield ante los malos resultados del equipo en la temporada 2022.

«Baker no ha sido más que un profesional desde que llegó, tengo un respeto tremendo por él, no diría que es un fracaso, simplemente no funcionó», explicó el entrenador interino de los Panthers, Steve Wilks, quien sustituyó al coach Matt Rhule, despedido en octubre pasado.

Carolina ha tenido una temporada decepcionante, marcha en el tercer lugar el Sur de la Conferencia Nacional con cuatro ganados y ocho perdidos, resultados que ya provocaron el cambio de coach.

La baja se da luego de que Steve Wilks le comentó a Mayfield que se convertiría en el mariscal de campo número tres de Carolina.

«Mayfield pidió su liberación luego de saber que sería el tercero del equipo y yo quería hacer lo correcto con Baker y darle la oportunidad de jugar con otro equipo esta temporada», dijo el Wilks.

El mariscal de campo de 27 años llegó esta temporada a los Panthers a cambio de una quinta ronda condicional de 2024 que recibieron los Browns, su anterior equipo.

Esa selección podría haberse convertido en una cuarta ronda en 2024 si el pasador hubiera estado en el 70 por ciento de las jugadas hasta la semana 13 de la temporada, algo que no sucedió.

Baker Mayfield fue titular en siete de los 12 partidos de Carolina, en los que acumuló seis derrotas por una victoria.

El mejor juego del pasador fue en la semana uno; lanzó para 235 yardas, su máximo de la temporada, conectó un touchdown y sufrió una intercepción en la derrota de Panthers por 26-24 ante Cleveland.

Perdió la titularidad ante Phillip Walker, quien comandó al equipo en las caídas contra los Rams y Falcons y el triunfo ante los Buccaneers, pero una lesión en el tobillo le abrió una nueva oportunidad a Mayfield en la semana 11 ante los Baltimore Ravens.

Baker no enmendó el camino. Los Panthers cayeron 13-3 con Ravens con una de sus peores actuaciones; sumó 196 yardas y sufrió dos intercepciones.

En siete juegos el nacido en Austin, Texas, completó apenas el 57.8 por ciento de sus pases, acumuló 1,313 yardas, seis touchdowns y seis intercepciones. AG